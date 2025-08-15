Honor 400 Smart 5G: approda in Europa con una super batteria

Dopo un periodo di discreto silenzio in merito a questo smartphone, dalla Spagna arrivano forti indiscrezioni in merito all’approdo di Honor 400 Smart 5G all’interno del mercato europeo oltre quello spagnolo, mercato all’interno del quale lo smartphone è disponibile solo tramite l’operatore Orange ma che a quanto pare molto presto potrebbe diventare disponibile per tutti.

Medio di gamma con caratteristiche top

Lo smartphone in questione rappresenta un device medio di gamma per la società, ma offre caratteristiche davvero di tutto il rispetto, cerchiamo insieme di scoprire qualcosa in più.

Lo smartphone infatti si presenta con un display da 6,77 pollici, risoluzione HD+ da 1.610 x 720 pixel, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 700 nit, il tutto mosso dal processore Snapdragon 6s Gen 3.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche, a bordo montiamo 4 GB di RAM con 128 GB di RAM, posteriormente è presente un sensore fotografico da 50 megapixel accompagnato da un sensore di profondità da 2 megapixel.

Il vero pezzo forte però è la batteria, quest’ultima infatti garantisce una capacità totale di 6500 mAh, il tutto per fare da supporto alla connettività 5G disponibile sul dispositivo, come se non bastasse il device supporta la ricarica rapida a 35 W.

Come potete intuire, si tratta di uno smartphone di fascia media che impone al alcune rinunce lasciando però ampio margine di soddisfazione a tutti gli utenti che desidera un dispositivo con una batteria davvero capiente e che gli permetta di affrontare l’intera giornata senza nessun tipo di preoccupazione in merito alla carica residua, allo stesso tempo le prestazioni sono sicuramente adeguate a permettere un utilizzo di tutti i giorni senza pretese, ma che permette di svolgere le principali azioni come navigare sui social, messaggiare o navigare sul web, il dispositivo in tutta probabilità arriverà anche in Italia ma non c’è dato sapere ancora quando e soprattutto il prezzo di vendita definitivo.