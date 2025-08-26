Game Boy Chromatic: arriva la modalità battaglia per Tetris

Il Game Boy del nuovo millennio continua a sorprendere. ModRetro, l’azienda che con il suo Chromatic ha riportato in vita lo storico portatile Nintendo, annuncia un aggiornamento che farà felici i nostalgici di Tetris. Si tratta del ritorno della modalità battaglia, una funzione che rievoca lo spirito delle sfide testa a testa del passato. Negli anni ’90 era possibile collegare due console con il Link Cable per competere nel gioco Tetris. Allora, però, le partite restavano parallele: due giocatori affrontavano lo stesso schema senza che le loro mosse si influenzassero a vicenda. La nuova Battle Mode ribalta tale concetto. Ora, ogni linea completata non solo libera spazio nella propria schermata, ma “attacca” direttamente l’avversario. Ciò facendo comparire blocchi di disturbo alla base della pila. Un dettaglio che trasforma una gara di resistenza in un vero scontro strategico.

Game Boy Chromatic: ecco come cambia Tetris

Per accedere alla novità non servono accessori aggiuntivi né acquisti extra. L’aggiornamento si installa direttamente sulla cartuccia di Tetris grazie alla funzione Cart Clinic del Chromatic. Per farlo, basta collegare il dispositivo a un PC o a un Mac tramite USB e poi utilizzare il software ufficiale ModRetro Firmware Updater. In tal modo, con pochi passaggi, la nuova versione del gioco è pronta. Dopo essere stato aggiornato, il titolo resta compatibile anche con hardware originale come il Game Boy Color. Un dettaglio che conferma l’attenzione di ModRetro per chi ama giocare sia con console moderne sia con quelle d’epoca.

Con tale mossa, ModRetro non solo soddisfa una richiesta che i fan avanzavano sin dal lancio del Chromatic. Ma riafferma anche il suo obiettivo: rendere i classici intramontabili più accessibili e coinvolgenti che mai. Battle Mode diventa così un omaggio alle radici di Tetris e, al tempo stesso, un passo verso un futuro in cui il retro-gaming non è solo nostalgia, ma un’esperienza viva e in evoluzione.