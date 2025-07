GTA 6 raggiungerà 60 FPS solo su PS5 Pro?

Le voci sull’attesissimo GTA 6 continuano a susseguirsi. Tra le indiscrezioni più interessanti emerse recentemente c’è quella secondo cui solo PlayStation 5 Pro potrebbe essere in grado di gestire il gioco a 60 FPS in modo stabile. A diffondere l’indiscrezione è stato il leaker Detective Seeds, noto per aver previsto correttamente la remaster di The Elder Scrolls IV: Oblivion. La sua affidabilità, però, non è tra le più alte nel panorama dei rumor videoludici. Ciò spinge a prendere le informazioni con la giusta cautela. Nonostante ciò, il tema ha acceso il dibattito. È plausibile che la versione base di PS5 fatichi a raggiungere prestazioni ottimali con il nuovo titolo Rockstar?

GTA 6 non raggiungerà 60 FPS su PS5 base?

Le perplessità non sono nuove. Già in passato, esperti del settore avevano espresso dubbi a riguardo. A tal proposito, sembra che solo con l’arrivo della PS5 Pro si potrebbe ambire ad una fluidità superiore. Ciò sarebbe possibile grazie ad una serie di ottimizzazioni specifiche sviluppate in collaborazione tra Rockstar e Sony.

Sul piano tecnico, la differenza tra PS5 e PS5 Pro risiede principalmente nella GPU. Entrambe le console montano una CPU identica, una custom AMD basata su architettura Zen 2. Con 8 core a 3,5 GHz su processo produttivo a 7 nm. Le distanze si fanno, invece, evidenti sulla componente grafica. Mentre la PS5 base offre 36 Compute Units a 2,23 GHz per una potenza teorica di circa 10 TFLOPs, la PS5 Pro porta il conteggio a 60 CU. Raggiungendo così un massimo teorico stimato attorno ai 18 TFLOPs. Un salto notevole, che giustificherebbe le prestazioni superiori nel gestire giochi complessi come GTA 6.

Non resta che attendere e scoprire se tali anticipazioni verranno ufficialmente confermate. Nel frattempo, ciò che emerge è che Rockstar e Sony sono pronte a sfruttare tutte le proprie risorse. Ciò per rendere il nuovo GTA 6 un vero riferimento per gli appassionati e per l’intero settore gaming.