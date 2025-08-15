GPT-5 debutta su Windows 11: novità importanti su Copilot

La tecnologia fa grandi passi avanti al fine di offrire servizi sempre più ottimizzati agli utenti e, con essa, anche la stessa intelligenza artificiale. Una novità importante arriva da OpenAI, azienda che ha deciso di migliorare i propri modelli AI portando al debutto GPT-5 che adesso arriva anche su Windows 11.

Tale modello, dunque, può essere utilizzato su Windows senza alcun costo da tutti gli utenti di Microsoft Copilot. Siete tra coloro che utilizzano giornalmente questo strumento innovativo? Per voi sono disponibili tante novità importanti. Scopriamo insieme dunque che cosa prevede l’arrivo di GPT-5 su Windows.

GPT-5 arriva su Windows senza costi

Quante volte vi sarà capitato di utilizzare l’intelligenza artificiale e, in particolare, Copilot? Ad oggi rappresenta uno strumento indispensabile nei casi in cui si deve risolvere un dubbio in pochissimo tempo, ma non solo. La novità di oggi riguarda l’introduzione del nuovo e innovativo modello AI di OpenAI in Windows 11.

Non a caso, con GPT-5 su Windows 11 è possibile dare il via a ricerche web, scrivere di testi, analizzare documenti, ma anche generare immagini in pochissimo tempo. Rispetto ai modelli precedenti, GPT-5 si contraddistingue grazie a una serie di parametri che l’azienda ha ottimizzato al fine di offrire migliori risultati.

Nello specifico, dunque, GPT-5 è in grado di ridurre errori sfruttando meccanismi migliori che consentono anche di elaborare risposte più complesse. Secondo quanto diffuso, infatti, le novità che porta questa ottimizzazione riguardano la capacità di interpretare nel migliore dei modi anche aspetti come l’ironia, ma non solo. I nuovi modelli AI sono in grado di generare informazioni elaborando le risposte con maggiore precisione e pertinenza anche in caso di ragionamenti tecnici e matematici.

Buone notizie non solo per gli utenti ma anche per le aziende dato che GPT-5 può essere utilizzato per portare a termine analisi di documenti, file ed email.