Tecnologia mimetica cinese invisibile e resistente a sensori e laser

In un laboratorio cinese è nata una tecnologia che sembra uscita da un romanzo di fantascienza, ma è molto più reale di quanto possa sembrare. Si tratta di un rivestimento mimetico per veicoli o droni avanzati — leggero, flessibile e sorprendentemente efficace. Questo rivestimento innovativo confonde i sensori, assorbe i laser e riduce al minimo l’impronta termica evitando di lasciare tracce di alcun tipo. Come se un’auto diventasse all’improvviso una foglia tra le foglie.

Il principio è semplice ma geniale. Adotta materiali intelligenti che imitano la trasmissione del calore di piante particolari, nascondendo il prodotto nei colori giusti e nascondendolo alle telecamere a infrarossi. Una soluzione multispettrale che lavora su più livelli — visivo, termico, laser — e rende il soggetto quasi “invisibile”.

La fusione tra natura e nanotecnologia in Cina con il nuovo rivestimento per auto e droni

Il cuore del sistema è un metamateriale avanzato, la cui struttura cambia tra stati cristallino e amorfo per modulare l’emissività termica necessaria. Aggiungi algoritmi intelligenti che regolano i pigmenti e il calore e hai un camuffamento che funziona in più frequenze, dal visibile all’infrarosso. In laboratorio ha già raggiunto performance sorprendenti con invisibilità rispetto a sensori termici e un’eccezionale capacità di assorbire laser su diverse lunghezze d’onda.

Il potenziale di questo rivestimento soprattutto per il settore militare è immenso, forse anche pericoloso. Veicoli impossibili da tracciare, droni che ‘scivolano’ tra i radar, aerei che si trasformano in fantasmi a loro volta invisibili. E non è solo fantascienza dato che i primi prototipi su piccola scala stanno già mostrando che la visione di questo progetto futuristico è vicina alla realtà.

Oltre alle applicazioni militari, alcuni analisti intravedono possibili utilizzi civili di questa tecnologia. Immagina, ad esempio, veicoli di soccorso in grado di ridurre la loro visibilità termica in contesti di incendi boschivi per avvicinarsi in sicurezza alle fiamme. Oppure, strutture temporanee che possano schermarsi dal calore estremo in aree desertiche. In campo scientifico, rivestimenti di questo tipo potrebbero proteggere strumenti sensibili durante missioni di esplorazione spaziale o in ambienti ostili, dove le variazioni di temperatura e radiazione sono un problema costante.