MediaWorld ti aspetta con offerte da non perdere su tecnologia e tanto altro

Se pensavi che aggiornare la tua tecnologia fosse complicato o costoso, preparati a ricrederti! MediaWorld ha messo insieme un pacchetto di offerte che sembrano fatte apposta per te: un mix perfetto di risparmio e qualità, con prodotti che possono letteralmente modificare se non trasfoemate il modo in cui lavori, giochi o stampi. Immagina di poter archiviare tutti i tuoi file, foto e video senza più preoccuparti dello spazio, o di avere uno schermo luminoso per guardare film e navigare con facilità ovunque tu sia. Aggiungi una stampante sempre pronta con toner inclusi e un range extender che porta il Wi-Fi in ogni angolo della casa: il sogno tecnologico a portata di mano!

I super prodotti da mettere subito nel carrello ora da MediaWorld

Non farti scappare l’SSD interno Sandisk Plus 480GB da MediaWorld soli 39,99 euro: è l’arma segreta per dare sprint al tuo PC! Se ami lavorare o guardare video in grande stile, il Tablet Lenovo Tab Plus 128GB, con il suo display da 11,5 pollici e il raffinato colore Luna Grey, ti conquisterà con MediaWorld ed il suo costo di soli 229 euro. Vuoi un vero centro di comando? L’Acer Aspire C24-1800 AIO con Intel® Core I5 12450H, 16 GB di RAM e un grande SSD da 1024 GB costa da MediaWorld in promo a soli 599 euro.

Per archiviare tutto senza pensieri, il gigantesco Hard Disk esterno Seagate da 20TB è disponibile a 389 euro. Se ti serve un notebook che spacca, l’Acer Swift Go 16 SFG16-72-79MF con Intel Core Ultra 7 155U e 16 GB RAM costa 799 euro. Per stampare senza pensieri, il Kit Brother DCP1612W con 5 toner inclusi è a 219 euro, mentre la stampante HP DeskJet 4220E con HP+ è un vero affare con MediaWorld al prezzo mini di 49 euro. E per non perdere mai il segnale, il piccolo ma efficace Range Extender Mercusys ME10 si trova da MediaWorld a solo 11,99 euro.