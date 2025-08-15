Google Wallet: su WearOS arrivano i pass fotografici

Chiunque utilizzi il wallet di Google e sia in possesso allo stesso tempo di uno smartwatch con sistema operativo WearOS, sa bene quanto una delle limitazioni più fastidiose e negative di questo binomio si è rappresentato dall’impossibilità di sincronizzare i pass fotografici con il proprio dispositivo da polso, infatti è possibile utilizzare il Wallet normalmente ma questa particolare tipologia di tessera non è supportata e per essere utilizzabile, necessita a tutti i costi di uno smartphone.

Qualcosa sta per cambiare

Un utente Reddit ha pubblicato uno screenshot in spagnolo all’interno del quale mostra uno smartwatch con gli elementi descritti sopra mostrare però un pass fotografico all’interno del proprio display, emergono perciò alcuni elementi decisamente interessanti che mostrano come Google qualcosa la stia facendo seppure in modo scaglionato e granulare, dallo screenshot infatti emerge che il passato fotografico invita ad effettuare la scansione di un codice su un fantomatico lettore, ciò lascia intendere che nello specifico Google ha introdotto o sta lavorando all’introduzione di pass che presentino effettivamente qualcosa da scansionare e non immagini statiche come ad esempio quelle di un documento di identità o simili, il che lascia pensare che si tratti di una implementazione parziale e non definitiva, segno che la società potrebbe non intendere procedere con questo passo o stia procedendo per gradi e che quest’ultimo arriverà solo nel corso del tempo.

Dunque l’introduzione dei pass scansionabili lascia intendere che qualcosa si sta muovendo e probabilmente assisteremo ad un rilascio graduale per tutti gli utenti nel corso del tempo, l’utente Reddit infatti non è l’unico do aver notato questo cambiamento e probabilmente nel corso delle prossime settimane diventerà qualcosa di molto più stabile, tutto dipenderà ovviamente dai feedback che arriveranno a Google che deciderà di conseguenza come muoversi e soprattutto se procedere con un implementazione ancora più profonda, anche per i pass fotografici statici.