Dune, rocce e cielo blu: esplora Falbreen con il Perseverance

Il 26 maggio 2025 Perseverance ha guardato Marte come forse non l’avevamo mai visto: non una singola foto, ma un mosaico a 360 gradi costruito da 96 scatti che mette insieme un panorama così nitido da far venire voglia di camminarci sopra — solo che lì non ci sono strade, solo dune, rocce e colline che si perdono all’orizzonte. La zona si chiama Falbreen, e nelle immagini a colori potenziati il cielo prende una sfumatura di blu che cattura l’occhio; non è il colore “vero” del cielo marziano, è una scelta volontaria per far risaltare contrasti e dettagli che altrimenti si perderebbero. La versione a colori naturali, quella che rispetta il tipico rossore del pianeta, è lì a ricordarci da dove veniamo: polvere, ferro e tanta storia geologica.

Marte in 360°: il mosaico di Perseverance più dettagliato di sempre

Avvicinandosi nel mosaico si notano dettagli che sembrano rubati a un documentario: dune sabbiose che si estendono come piccole montagne mobili, rocce sparse che raccontano ere diverse e colline che svettano fino a circa 65 chilometri di distanza. In primo piano c’è il segno — piccolo ma significativo — della 43ª abrasione che il rover ha effettuato su una roccia: un cerchio bianco di cinque centimetri che parla di strumenti, pazienza e curiosità umana tradotta in meccanica.

I geologi del team hanno sfruttato un’atmosfera particolarmente limpida per mettere sotto la lente il confine tra due unità rocciose: vicino al rover emergono rocce chiare ricche di olivina, più giovani nel linguaggio della geologia marziana; più in là, rocce scure piene di argille, antiche come memorie sedimentate, forse testimoni di ambienti molto diversi da quelli odierni. A colpire lo sguardo degli scienziati è stata anche una grande roccia appoggiata su una cresta a forma di mezzaluna — un “float rock” che sembra fuori posto, trasportato lì chissà quando da frane, correnti d’acqua antiche o venti più violenti. Quel masso, lontano dall’essere solo un dettaglio estetico, è una finestra sul passato: ci indica processi e movimenti che hanno modellato il paesaggio prima ancora che le dune nascessero.

Sulle immagini si leggono le tracce del rover, un diario a impronte che parte da Kenmore e conduce fino a Falbreen, segnando il percorso delle indagini. Qui gli scienziati hanno raccolto dati di prossimità per capire la composizione del terreno e avanzare l’ipotesi che questo sito possa essere fra i più antichi mai esplorati da Perseverance — forse ancora più vetusto del sedimento del cratere Jezero, dove tutto ha avuto inizio per la missione.

Sean Duffy, amministratore ad interim della NASA, ha ricordato che panorami come questo non sono solo belli da guardare: sono l’anteprima di quello che, un giorno, gli astronauti vedranno con i propri occhi. Mastcam-Z, lo strumento che ha scattato queste immagini, non serve solo a fare belle foto; crea mosaici, guida le scelte operative e documenta l’evoluzione del paesaggio, diventando una bussola per le analisi future. Tra nitidezza fotografica e analisi geologica, Falbreen ci offre una pagina nuova della storia di Marte e, insieme, un piccolo assaggio del giorno in cui cammineremo davvero su quei terreni.