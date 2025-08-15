Amazon sconta di 200 euro il notebook LENOVO: il prezzo è assurdo

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni sull’acquisto di un notebook Lenovo è davvero molto interessante, con la possibilità di mettere le mani su prodotti di alto livello, approfittando in questo caso anche di una riduzione effettiva di 200 euro rispetto al listino iniziale.

Il modello attualmente in promozione è il Lenovo IdeaPad Slim 3, un notebook con diagonale da 15,6 pollici, sfrutta tecnologia IPS LCD per raggiungere comunque una risoluzione in FullHD (1920 x 1080 pixel), appoggiandosi allo stesso tempo ad un processore Intel Core i5 di ultima generazione (la tredicesima), alle cui spalle spicca la presenza di una configurazione che prevede comunque 16GB di RAM ed anche 1TB di memoria interna su SSD. La scheda grafica, come per il 90% dei prodotti di fascia media, è integrata, il che chiaramente limita in parte l’usabilità quotidiana in ambito di gaming e di editing video/fotografico.

Premete qui e collegatevi subito al canale Telegram dedicato alle offerte Amazon con anche i codici sconto gratis in regalo, si chiama @codiciscontotech ed è completamente gratis.

Amazon abbassa di molto il prezzo di vendita del notebook Lenovo

Occasione importante per raggiungere il massimo livello di risparmio sull’acquisto di un notebook che comunque risulta essere veramente ottimo sotto molteplici punti di vista. La spesa iniziale di 699 euro è davvero un ricordo, come vi abbiamo anticipato è stato attivato uno sconto di circa 200 euro, che porta il valore finale dell’ordine a soli 499 euro, facilmente accessibile da chiunque tramite la pressione del seguente link.

Lo chassis è realizzato direttamente in plastica con finitura opaca su tutta la superficie, i materiali utilizzati per la sua realizzazione sono comunque di ottima qualità generale, forte segnale di quanto l’attenzione di Lenovo nella sua progettazione sia stata elevata. Al giorno d’oggi non si può davvero sperare di trovare di meglio allo stesso prezzo, il risparmio è assicurato per tutti.