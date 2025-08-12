Apple iPhone 16 è REGALATO su Amazon con lo SCONTO shock di 200 euro

Amazon riserva una piacevolissima sorpresa a tutti gli utenti che vogliono acquistare Apple iPhone 16, difatti in questi giorni è disponibile una promozione molto speciale che abbassa il valore finale dell’ordine di circa 200 euro, facilitando la vita di tutti coloro che stavano aspettando il momento giusto per effettuare l’acquisto.

Disponibile sul mercato dalla fine del 2024, lo smartphone si contraddistingue e differenzia dalla massa per la sua capacità di raggiungere dimensioni tutt’altro che elevate, se considerate appunto che ha un peso di soli 170 grammi, con 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore. Il suo processore è Apple A18, SoC di ultima generazione ottimo per riuscire a gestire tutte le sollecitazioni a cui viene effettivamente sottoposto, con a fianco anche la GPU Apple 5-core ed una configurazione che si completa con 8GB di RAM, ma anche un quantitativo di memoria interna che varia in relazione alla versione acquistata (ma non è comunque espandibile con microSD).

Solo sul canale Telegram dedicato alle offerte Amazon, con i codici sconto in regalo per tutti gli iscritti, correte subito su questo link.

Apple iPhone 16, la promozione è davvero da urlo su Amazon

Apple iPhone 16 ha finalmente un prezzo molto più accessibile per tutti gli utenti, difatti la promozione di questi giorni vede ridurre la spesa finale da sostenere di circa 200 euro, di conseguenza si parte dal listino di 979 euro, per scendere fino ad un valore di 779 euro. Ecco qui il link a cui effettuare l’acquisto.

Uno degli aspetti da non sottovalutare, nel momento in cui si pensa di acquistare iPhone 16, è chiaramente l’autonomia della batteria, forse uno dei lati più negativi dello smartphone, essendo un componente da 3561 mAh che, nonostante gli aggiornamenti software e quant’altro, non riesce a soddisfare pienamente in termini di usabilità quotidiana. Molto meglio il comparto fotografico con i due sensori, da 48 e 12 megapixel, integrati direttamente nel posteriore.