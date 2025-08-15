PosteMobile lancia Creami EXTRA WOW 300: 300GB in 4G+ a 11,99€ al mese

PosteMobile amplia la propria gamma di tariffe con Creami EXTRA WOW 300. Un’offerta esclusiva online pensata per chi cerca una connessione veloce e un ampio pacchetto di dati. La proposta prevede 300GB di traffico internet in 4G+, con velocità fino a 300Mbps, oltre a chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Il costo mensile è fissato a 11,99€, mentre l’attivazione online richiede una spesa iniziale di 10€ per la SIM e 15€ di prima ricarica, che include il primo canone.

PosteMobile: condizioni d’uso, costi e gestione della connessione dati

Il servizio sfrutta la rete 4G+ di Vodafone, garantendo una copertura che supera il 99% della popolazione italiana. Tra i servizi aggiuntivi inclusi senza costi extra figurano “Ti cerco”, “Richiama ora”, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero 401212. Non manca la possibilità di usare il traffico dati per l’hotspot, così da condividere la connessione con altri dispositivi senza spese aggiuntive.

Per mantenere attiva l’offerta è necessario avere credito sufficiente al momento del rinnovo. In caso contrario, le tariffe applicate sono di 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12 cent. per SMS e, se attiva la tariffa dati base giornaliera, 2€ per 500MB alla prima connessione del giorno. Gli utenti possono bloccare o sbloccare questa modalità inviando un SMS gratuito al 4071160 con il testo “NO BLOCCO” o “SI BLOCCO”, accedendo all’area personale sul sito PostePay, chiamando il 160 o utilizzando l’app Poste Italiane.

La velocità di connessione può variare in base alla congestione della rete, alla copertura di zona, al dispositivo e ad altri fattori tecnici. Per navigare alla massima velocità in 4G+ è necessario possedere uno smartphone compatibile e trovarsi in un’area coperta da questo standard. PosteMobile conferma così la propria strategia di proporre tariffe competitive e ricche di servizi, puntando su un equilibrio tra ampia disponibilità di dati e costi più contenuti rispetto alla concorrenza.