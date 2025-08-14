NewsOfferteOperatori TelefoniciVodafone

Vodafone: nuova offerta 5G da 100 Giga a 6,99 euro al mese

Vodafone: promozione online con attivazione gratuita, SIM in omaggio e vantaggi extra per chi cambia operatore

scritto da Ilenia Violante
Promozioni Vodafone

Vodafone propone una nuova promozione dedicata a chi sceglie di passare da operatori selezionati, come Iliad e PosteMobile, mantenendo il proprio numero. L’offerta, disponibile esclusivamente online, include 100GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS al prezzo di 6,99€ al mese. La sottoscrizione non prevede costi di attivazione e la spedizione della SIM, fisica o eSIM, è gratuita.

Il pacchetto Vodafone integra anche vantaggi extra, come la continuità di servizio fino a 48 ore in caso di credito esaurito, così da garantire la possibilità di chiamare e navigare senza interruzioni. Sono compresi anche servizi come la segreteria telefonica e il “recall”, che avvisa l’utente quando un numero precedentemente occupato o irraggiungibile torna disponibile.

Vodafone eSIM o SIM fisica: libertà di scelta e attivazione rapida

Durante l’acquisto online, i clienti possono optare per una SIM fisica o per un’eSIM, a seconda della compatibilità del proprio dispositivo. L’attivazione è semplice e veloce. È possibile completare la procedura tramite riconoscimento con SPID, registrazione video guidata o direttamente con il corriere al momento della consegna.

La portabilità del numero viene effettuata entro 3-7 giorni lavorativi dall’attivazione, mentre l’eventuale credito residuo viene trasferito entro 8 giorni se richiesto durante la sottoscrizione. La consegna della SIM, come detto, è gratuita in tutta Italia, anche in fascia serale, e può essere monitorata in tempo reale grazie a un link fornito via SMS ed e-mail.

La rete 5G più veloce premiata a livello nazionale

Vodafone evidenzia come la propria rete mobile abbia ricevuto importanti riconoscimenti da Ookla, Opensignal e nPerf per le prestazioni in 5G, ottenendo primati in velocità di download e upload, prestazioni di navigazione web e latenza. Questi risultati confermano la qualità e l’affidabilità del servizio, elementi centrali per una promozione che punta a combinare convenienza economica e performance elevate.

Gli interessati possono verificare l’idoneità dell’offerta sul sito ufficiale Vodafone, dove è possibile completare l’acquisto in pochi minuti. Una volta attivata, la tariffa consente di sfruttare appieno la velocità e la stabilità della rete 5G, con una delle proposte più competitive attualmente disponibili sul mercato.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !