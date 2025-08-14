Vodafone: nuova offerta 5G da 100 Giga a 6,99 euro al mese

Vodafone propone una nuova promozione dedicata a chi sceglie di passare da operatori selezionati, come Iliad e PosteMobile, mantenendo il proprio numero. L’offerta, disponibile esclusivamente online, include 100GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS al prezzo di 6,99€ al mese. La sottoscrizione non prevede costi di attivazione e la spedizione della SIM, fisica o eSIM, è gratuita.

Il pacchetto Vodafone integra anche vantaggi extra, come la continuità di servizio fino a 48 ore in caso di credito esaurito, così da garantire la possibilità di chiamare e navigare senza interruzioni. Sono compresi anche servizi come la segreteria telefonica e il “recall”, che avvisa l’utente quando un numero precedentemente occupato o irraggiungibile torna disponibile.

Vodafone eSIM o SIM fisica: libertà di scelta e attivazione rapida

Durante l’acquisto online, i clienti possono optare per una SIM fisica o per un’eSIM, a seconda della compatibilità del proprio dispositivo. L’attivazione è semplice e veloce. È possibile completare la procedura tramite riconoscimento con SPID, registrazione video guidata o direttamente con il corriere al momento della consegna.

La portabilità del numero viene effettuata entro 3-7 giorni lavorativi dall’attivazione, mentre l’eventuale credito residuo viene trasferito entro 8 giorni se richiesto durante la sottoscrizione. La consegna della SIM, come detto, è gratuita in tutta Italia, anche in fascia serale, e può essere monitorata in tempo reale grazie a un link fornito via SMS ed e-mail.

La rete 5G più veloce premiata a livello nazionale

Vodafone evidenzia come la propria rete mobile abbia ricevuto importanti riconoscimenti da Ookla, Opensignal e nPerf per le prestazioni in 5G, ottenendo primati in velocità di download e upload, prestazioni di navigazione web e latenza. Questi risultati confermano la qualità e l’affidabilità del servizio, elementi centrali per una promozione che punta a combinare convenienza economica e performance elevate.

Gli interessati possono verificare l’idoneità dell’offerta sul sito ufficiale Vodafone, dove è possibile completare l’acquisto in pochi minuti. Una volta attivata, la tariffa consente di sfruttare appieno la velocità e la stabilità della rete 5G, con una delle proposte più competitive attualmente disponibili sul mercato.