Sony ribadisce l’importanza della sua divisione smartphone

Di recente, la divisione smartphone di Sony è stata al centro di numerose speculazioni. Tra dubbi sul futuro e timori di un possibile ridimensionamento. Il malcontento e le preoccupazioni sono emersi soprattutto a seguito di alcuni eventi critici. Primo fra tutti, il travagliato debutto dell’Xperia 1 VII. Dispositivo sospeso dal mercato poco dopo il lancio a causa di problemi che hanno spinto l’azienda ad introdurre un programma di sostituzione. A complicare il quadro, è circolata anche l’ipotesi che Sony stia valutando di affidare la produzione di futuri modelli di fascia alta a terzi. Oltre che l’assenza di annunci ufficiali per eventuali eredi delle serie Xperia 5 e 10 e le voci su un parziale ritiro dai mercati europei.

Sony: quale sarà il futuro della divisione smartphone?

In tale clima di incertezza, la Chief Financial Officer, Sue Lin, ha voluto prendere posizione in modo diretto. Ha definendo il marchio Xperia un business molto importante per Sony. Un’affermazione che non si limita a difendere il presente, ma che proietta l’immagine della divisione all’interno di una strategia più ampia. La posizione ufficiale ribadita lascia intendere che Xperia continuerà ad esistere, sostenuta dal suo ruolo chiave nello sviluppo di tecnologie di comunicazione. Quest’ultime rappresentano per Sony un patrimonio troppo importante per essere messo da parte.

La tecnologia di comunicazione sviluppata da Xperia, infatti, non è destinata soltanto agli smartphone, ma trova applicazione in molte altre aree dell’ecosistema Sony. Ciò significa che il lavoro di ricerca e sviluppo condotto all’interno della divisione ha un impatto diretto e trasversale su più categorie di prodotto.

Tale prospettiva ridimensiona l’idea di un ritiro imminente. È possibile che, nel breve termine, la gamma Xperia subisca cambiamenti significativi. Eppure, le parole della CFO sembrano escludere l’ipotesi di un abbandono totale del settore. Al contrario, il messaggio è quello di un’unità che, pur attraversando difficoltà di mercato, resta una parte vitale dell’identità tecnologica di Sony.