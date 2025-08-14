Panasonic spinge su un’iniziativa che incentiva il ricondizionato

Nel 2021, la storica fabbrica Panasonic di Utsunomiya, in Giappone, ha interrotto la produzione di televisori. Ciò a causa della crisi che ha colpito quel settore. Sembra però che tale ambiente abbia trovato una nuova collocazione nella strategia dell’azienda. La stessa struttura, infatti, è stata trasformata nel fulcro di un progetto che mira a dare nuova vita agli elettrodomestici usati. Non si tratta di un semplice riciclo, ma di un processo strutturato di rigenerazione, in grado di restituire al mercato prodotti pari al nuovo, completi di garanzia. Tale approccio è alla base del programma Panasonic Factory Refresh, avviato a maggio 2024. Quest’ultimo è dedicato a 13 categorie di dispositivi, dalle lavatrici ai frigoriferi, fino ai televisori.

Panasonic punta sul ricondizionato con la sua nuova strategia

L’idea è ridurre lo spreco di apparecchi ancora funzionanti e, allo stesso tempo, proporre soluzioni di qualità a costi più accessibili. Panasonic vuole mostrare il valore della produzione sostenibile. Ciò cercando di cambiare la percezione comune del “prodotto usato” e associandolo invece a qualità, affidabilità e sostenibilità. La risposta del pubblico non si è fatta attendere. In poco più di un anno, la domanda per i prodotti ricondizionati è cresciuta sensibilmente. Spinta dai prezzi competitivi e dalle recensioni positive degli acquirenti.

Il processo di rigenerazione è tutt’altro che semplice. Ogni dispositivo, infatti, ha una propria storia e richiede una valutazione individuale. Ovunque possibile, si riutilizzano parti e imballaggi per ridurre al minimo gli scarti. Così, ciò che un tempo sarebbe finito in discarica può tornare a nuova vita. Il tutto offrendo prestazioni e affidabilità comparabili al nuovo.

Considerando tale punto di partenza, Panasonic intende estendere il modello oltre i confini del Giappone, adattandolo alle diverse esigenze locali. Il messaggio che l’azienda vuole lanciare è chiaro: scegliere un prodotto rigenerato non significa accontentarsi. I prodotti ricondizionati possono essere una valida alternativa come sottolineato dalla nuova fabbrica. Quest’ultima è anche aperta al pubblico per tutti coloro che vogliono osservare da vicino il lavoro svolto dall’azienda per tale settore.