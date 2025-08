PS5: Sony rilascia le prime informazioni sul nuovo fight stick

Sony ha finalmente rivelato il nome ufficiale del suo primo fight stick dedicato a PlayStation, precedentemente conosciuto come Project Defiant. Tale novità si chiamerà FlexStrike. È stata annunciata insieme a una serie di dettagli tecnici e funzionali che arricchiscono l’attesa per tale accessorio. Ripartendo dalle informazioni già note, FlexStrike sarà un dispositivo wireless dotato di switch meccanici. Il controller includerà, inoltre, un restrictor gate, utile per limitare il movimento della levetta analogica in modo da adattarsi meglio alle esigenze del giocatore. Riguardo i pulsanti, il fight stick presenterà otto tasti frontali organizzati in due file da quattro. Si tratta dei classici quattro pulsanti d’azione più L1/R1 e L2/R2, pensati per replicare la configurazione tipica del controller PlayStation. Riguardo l’estetica, FlexStrike si ispira chiaramente al design della PS5, con un look moderno e in linea con la console.

FlexStrike arriva per la console PS5: ecco i dettagli

La comodità d’uso viene accentuata dalla possibilità di utilizzare FlexStrike insieme al DualSense tradizionale. Sony immagina che per la navigazione dei menu o per certe fasi del gioco il classico gamepad possa risultare più pratico. Quindi il giocatore potrà passare agevolmente dall’uno all’altro controller. Inoltre, FlexStrike permetterà di configurare la levetta analogica in modo che venga riconosciuta dalla console come crocetta digitale del DualSense o come uno dei due thumbstick analogici.

La connettività avverrà tramite PlayStation Link. Inoltre, Sony ha anticipato che, rispetto alle implementazioni precedenti di tale tecnologia, il FlexStrike offrirà alcune funzionalità avanzate. Tra cui la possibilità di collegare fino a due fight stick a un singolo ricevitore USB connesso alla PS5. Inoltre, il dispositivo potrà interfacciarsi con altri prodotti audio compatibili con PS Link.

Infine, Sony ha anticipato che la base del controller sarà realizzata in materiale antiscivolo, garantendo stabilità durante l’uso su tavoli o scrivanie. Al momento non ci sono ulteriori informazioni. Il lancio è previsto per il 2026, quindi manca ancora un po’ prima di poter mettere le mani sul prodotto.