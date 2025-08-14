Honor Magic V Flip 2: presentazione il 21 agosto, design e colorazioni ufficiali

Honor ha fissato per giovedì 21 agosto alle 19:30 (ora locale in Cina) il lancio del nuovo Magic V Flip 2, il pieghevole a conchiglia atteso da mesi. Insieme alla data, l’azienda ha svelato il design e le quattro colorazioni in cui sarà disponibile, tra cui una edizione speciale realizzata in collaborazione con lo stilista Jimmy Choo. Una scelta che rafforza il posizionamento del dispositivo come accessorio di stile oltre che come prodotto tecnologico.

Dalle immagini ufficiali emerge un design che riprende alcuni tratti del modello precedente, come la doppia fotocamera e il flash LED accanto al display esterno. La novità è che i due moduli fotografici ora hanno dimensioni identiche, conferendo un aspetto più simmetrico e ordinato.

Prime anticipazioni sulle specifiche tecniche

Honor non ha ancora comunicato le caratteristiche complete, ma indiscrezioni precedenti offrono un quadro preliminare. Sono trapelate durante gli scorsi giorni alcune informazioni su sullo schermo interno del dispositivo, il quale dovrebbe essere basato su un pannello di tipo OLED LTPO pieghevole da 6,8 pollici. Per quanto riguarda invece la fotocamera, il sensore principale dovrebbe avere una risoluzione da 50 MP da 1/1,5 pollici.

Il comparto hardware potrebbe includere il chipset Snapdragon 8s Gen 4, abbinato a una batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida cablata da 80W e ricarica wireless fino a 50W. Sul fronte software, è probabile la presenza di Android 15con interfaccia MagicOS 9.0.

Attesa per l’evento: Honor Magic V Flip 2 sta arrivando

Nei giorni che precedono il lancio, Honor potrebbe svelare ulteriori dettagli per alimentare l’attenzione sul suo nuovo pieghevole. L’appuntamento del 21 agosto servirà a confermare specifiche, funzioni e strategie di mercato per un modello che punta a unire design ricercato e prestazioni di fascia alta. C’è tanta attesa mista a curiosità per questo dispositivo che lotterà con Galaxy Z Flip 7 di Samsung, ma seguiranno comunque dei test e prove varie per una comparazione più precisa.