Amazon sconta del 50% il Samsung Galaxy S24: il prezzo è folle

Una vera e propria occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire di mano per accedere ad un prodotto di alta qualità che viene a costare relativamente poco, stiamo parlando di Samsung Galaxy S24, smartphone che fa del rapporto qualità/prezzo oggi il suo punto di forza su cui effettivamente poter contare per spendere relativamente poco e godere di tanta qualità su Amazon.

Disponibile sul mercato da poco più di un anno, lo smartphone ha un peso di 167 grammi, è pensato per essere facilmente utilizzato in mobilità, e raggiunge dimensioni di 147 x 70,6 x 7,7 millimetri di spessore. Il suo punto di forza è chiaramente rappresentato dal display da 6,2 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2340 pixel, un Dynamic AMOLED 2X e densità di 416ppi, capace di raggiungere una qualità complessiva superiore al normale, anche grazie al refresh rate a 120Hz, ed i suoi oltre 16 milioni di colori, con protezione Gorilla Glass Victus 2.

Coloro che hanno atteso fino adesso per acquistare il Samsung Galaxy S24, devono comunque sapere essere disponibile su Amazon una promozione davvero più unica che rara: la spesa iniziale di 989 euro è davvero un lontano ricordo, con la riduzione effettiva del 39% prevista solo in questi giorni, per arrivare a 599 euro, a cui comunque si aggiunge un risparmio ulteriore di 83,47 euro, applicato in automatico al checkout. In altre parole il valore finale dell’ordine sarà di circa 515 euro a questo link.

Nulla da dire per quanto riguarda l’eccellente comparto fotografico, dove nella parte posteriore si possono trovare 3 sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un ultragrandangolare da 12 megapixel, per terminare con un teleobiettivo 3X da 10 megapixel.