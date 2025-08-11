Amazon regala uno sconto FOLLE su Samsung Galaxy A36 5G solo oggi

Occasioni da non perdere per l’acquisto di un prodotto che alza la voce in un mercato sempre più ricco di occasioni e di soluzioni su cui fare affidamento, proprio in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter acquistare il Samsung Galaxy A36 5G pagandolo relativamente poco su Amazon.

La sua scheda tecnica lo descrive come un dispositivo perfettamente adatto a tutti coloro che sono alla ricerca di una soluzione perfettamente bilanciata, sia in termini di prezzo che di prestazioni generali. La prima cosa che notiamo è la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen3, con alle spalle una GPU Adreno 710 e la possibilità comunque di fare affidamento su un quantitativo di RAM elevato: circa 12GB, a cui si aggiungono fino a 256GB di memoria interna (il valore dipende dalla versione che acquistate), senza espansione data l’assenza dello slot dedicato.

Amazon, lo sconto folle sul Samsung Galaxy A36

Il prezzo di vendita di Samsung Galaxy A36 non sarebbe mai potuto essere più basso, difatti in questi giorni il consumatore medio non si ritrova più a spendere i 459 euro richiesti di listino, ma può approfittare di uno sconto automatico del 28%, arrivando a dover sostenere un investimento finale di 329 euro. Premete questo link per effettuare l’ordine.

I suoi punti di forza si estendono ad esempio anche verso il comparto fotografico, nella parte posteriore si possono trovare 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, passando poi per un ultragrandangolare da 8 megapixel, oppure un effetto bokeh da 5 megapixel. Il consumatore in questo modo riesce a godere di una buona resa complessiva, con fotocamera comunque frontale da 12 megapixel ed apertura F2.2. Spedizione a domicilio gestita da Amazon con consegna in tempi brevissimi.