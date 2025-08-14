macOS 26 Tahoe porta 15 nuovi screen saver ispirati alla natura: eccoli qui

Tra le grandi novità che il mondo Apple ha partorito durante l’ultima WWDC 2025, c’è sicuramente il grande insieme di sistemi operativi che arriveranno tutti sotto il numero 26, proprio per adeguarsi con l’anno. Tra le beta più interessanti e complete che gli utenti hanno potuto apprezzare in quest’ultimo periodo c’è quella riservata al sistema operativo per i vari Mac e MacBook, ovvero macOS 26 Tahoe. In queste ore sono spuntati sul web tutti i 15 nuovi screen saver che Apple ha lanciato a bordo del suo OS fisso per arricchire l’esperienza visiva del sistema operativo. Tutti sono accessibili dal menù Impostazioni di Sistema selezionando poi la voce Sfondo e poi Screen Saver. Le immagini in questione vanno a riprendere scenari naturali di grande impatto provenienti da diverse parti del mondo.
Paesaggi da tutto il mondo, anche come sfondo desktop su macOS 26 Tahoe
Tra le novità spiccano quattro varianti dedicate al Tahoe – Day, Morning, Evening e Night – pensate per adattarsi a diversi momenti della giornata. Gli utenti troveranno anche paesaggi come le spiagge di Goa, le vette dell’Himalaya, il fiume Gange e panorami agricoli come i tea gardens ripresi dall’alto.
Ogni screen saver può essere utilizzato anche come sfondo del desktop, permettendo di mantenere la stessa immagine durante l’uso quotidiano del Mac.
L’elenco completo dei nuovi screen saver
Ecco i nomi ufficiali delle 15 immagini introdotte a bordo di macOS 26 Tahoe di Apple:
Tahoe Day
Tahoe Morning
Tahoe Evening
Tahoe Night
Goa Beaches
Goa Coast
Through Himalayas
Himalayas Day
The Ganges
Ghanasali from Above
Himalayan Peaks
Tea Gardens from Above
Tea Gardens Day
Reservoir Day
Tea Gardens Mist
Con questa aggiunta, macOS 26 Tahoe punta a offrire un’esperienza più immersiva e personalizzabile, valorizzando scenari naturali di grande suggestione e dando agli utenti più opzioni per rendere unico il proprio ambiente di lavoro. Tutto sarà dunque più bello e naturale per gli utenti.