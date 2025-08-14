Informatica e Sistemi OperativiNews

macOS 26 Tahoe porta 15 nuovi screen saver ispirati alla natura: eccoli qui

Chi fosse interessato ai nuovi screen saver di macOS 26 Tahoe, può dare un'occhiata qui e scaricarli anche in tutta la loro bellezza

scritto da Felice Galluccio
macOS 26 Tahoe porta 15 nuovi screen saver ispirati alla natura: eccoli qui

Tra le grandi novità che il mondo Apple ha partorito durante l’ultima WWDC 2025, c’è sicuramente il grande insieme di sistemi operativi che arriveranno tutti sotto il numero 26, proprio per adeguarsi con l’anno. Tra le beta più interessanti e complete che gli utenti hanno potuto apprezzare in quest’ultimo periodo c’è quella riservata al sistema operativo per i vari Mac e MacBook, ovvero macOS 26 Tahoe. In queste ore sono spuntati sul web tutti i 15 nuovi screen saver che Apple ha lanciato a bordo del suo OS fisso per arricchire l’esperienza visiva del sistema operativo. Tutti sono accessibili dal menù Impostazioni di Sistema selezionando poi la voce Sfondo e poi Screen Saver. Le immagini in questione vanno a riprendere scenari naturali di grande impatto provenienti da diverse parti del mondo.

Paesaggi da tutto il mondo, anche come sfondo desktop su macOS 26 Tahoe

Tra le novità spiccano quattro varianti dedicate al Tahoe – Day, Morning, Evening e Night – pensate per adattarsi a diversi momenti della giornata. Gli utenti troveranno anche paesaggi come le spiagge di Goa, le vette dell’Himalaya, il fiume Gange e panorami agricoli come i tea gardens ripresi dall’alto.

Ogni screen saver può essere utilizzato anche come sfondo del desktop, permettendo di mantenere la stessa immagine durante l’uso quotidiano del Mac.

L’elenco completo dei nuovi screen saver

Ecco i nomi ufficiali delle 15 immagini introdotte a bordo di macOS 26 Tahoe di Apple:

  • Tahoe Day

  • Tahoe Morning

  • Tahoe Evening

  • Tahoe Night

  • Goa Beaches

  • Goa Coast

  • Through Himalayas

  • Himalayas Day

  • The Ganges

  • Ghanasali from Above

  • Himalayan Peaks

  • Tea Gardens from Above

  • Tea Gardens Day

  • Reservoir Day

  • Tea Gardens Mist

Con questa aggiunta, macOS 26 Tahoe punta a offrire un’esperienza più immersiva e personalizzabile, valorizzando scenari naturali di grande suggestione e dando agli utenti più opzioni per rendere unico il proprio ambiente di lavoro. Tutto sarà dunque più bello e naturale per gli utenti.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!