Minix lancia due nuovi Mini PC ed offre ottimi sconti anticipati

Minix è una realtà nata nel 2004, azienda relativamente recente, ma comunque in grado di mettere in pratica tutta l’esperienza maturata fino ad oggi, con il lancio di un paio di nuovi prodotti. Al netto della sua capacità di spaziare in svariati ambiti legati all’elettronica, come caricabatterie, monitor, accessori per l’ufficio e hub multimediali, proprio in questi giorni hanno visto la luce nuovi mini PC, per l’occasione sono anche disponibili a prezzo scontato sul sito ufficiale.

Minix ER937-AI

Fulcro di questo mini PC è proprio l’intelligenza artificiale, si appoggia direttamente sul processore AMD Ryzen AI 9 HX 370 (con 12 core, 24 threads e frequenza di clock fino a 5,1GHz) e la Ryzen AI NPU (con dual-engine ed un totale di 80 TOPS). Il tutto è pensato per fornire la massima potenza e capacità possibile, in ambito dei processi legati all’intelligenza artificiale, pur comunque mettendo a disposizione anche una scheda grafica dedicata AMD Radeon 890M, ottima per il gaming, il rendering 3D e non solo.

La connettività non è un problema, il prodotto supporta il WiFi 7 tri-band (anche a 6GHz), con anche bluetooth 5.4 e doppia RJ-45 a 2,5 gigabit, per una velocità di connessione davvero elevata ed una riduzione dei lag. Il sistema operativo è Windows 11, con Windows Hello e la possibilità di sbloccare il device con il solo ausilio delle proprie dita.

Il Minix ER937-AI può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale, tramite questo link, ad un prezzo di partenza di 1019 euro, ma solo in questi giorni (fino al 4 settembre) è scontato di 150 euro.

Minix ER936-AI

Volete godere sempre di tanta potenza, ma spendendo un pochino meno? allora potete virare direttamente sul Minix ER936-AI, un mini PC dotato di AMD Ryzen AI 9 365 (con 10 core, 20 threads e frequenza di clock fino a 5GHz), accoppiato con Ryzen AI NPU (sempre con dual-engine ma con 73 TOPS in totale). La scheda grafica è la AMD Radeon 880M, offre una buona qualità generale nelle performance grafiche e nel gaming, garantendo una resa complessivamente valida e completa per ogni utilizzo. La connettività si ferma al WiFi 6E, sempre tri-band (con frequenza a 6GHz di massimo), appoggiandosi inoltre a bluetooth 5.2 e godendo della doppia porta RJ-45 a 2,5 gigabit.

Minix ER936-AI può essere acquistato oggi ad un prezzo di partenza di 919 euro sul sito ufficiale (a questo link), godendo però di una riduzione di 130 euro fino al 4 settembre 2025.