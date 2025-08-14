Google Messaggi: scovato un nuovo bug?

Una parte degli utenti di Google Messaggi sta affrontando a un problema piuttosto fastidioso. L’applicazione, infatti, si chiude improvvisamente pochi secondi dopo l’apertura. Rendendone impossibile il normale utilizzo. A tal proposito, è importante sottolineare che non si tratta però di un malfunzionamento che colpisce tutti indistintamente. Secondo quanto riportato da 9to5Google, le segnalazioni non sono ancora numerosissime. Anche se risultano abbastanza diffuse. Il difetto sembra concentrarsi in particolare su una versione ben precisa: l’ultima beta identificata come 20250805_00_RC00. Chi utilizza la release stabile, o una beta precedente, pare non riscontrare alcun crash. Per tali utenti è possibile continuare ad usare l’app senza alcun intoppo.

Google Messaggi: cosa c’è che non funziona?

Non è la prima volta che l’app presenta un problema di tal tipo. Già a giugno, una versione beta aveva mostrato un malfunzionamento simile. In quel caso, però, il crash non avveniva all’avvio dell’app, ma nel momento in cui si selezionavano i destinatari di un messaggio. L’attuale anomalia, invece, si manifesta subito dopo l’apertura. Problema che finisce per bloccare qualsiasi possibilità di interagire con l’interfaccia principale. Nel frattempo, è utile sottolineare che, anche considerando il crash, gli utenti colpiti possono comunque rispondere ai messaggi. Per farlo, basta sfruttare le cosiddette “chat a bolla”. Ovvero le finestre pop-up che compaiono sullo schermo. Dettaglio che fa ipotizzare che il problema riguarda la schermata principale di Google Messaggi.

Alcuni utenti stanno testando possibili rimedi. A tal proposito, in molti hanno dichiarato che disinstallando gli aggiornamenti dell’app il problema sembra essere rientrato. In tal modo, infatti, si torna alla versione fornita di default sul dispositivo. Per effettuare tale passaggio basta aprire la scheda delle informazioni di Google Messaggi, accedere al menu a tre puntini e scegliere l’opzione “Disinstalla aggiornamenti”. Si tratta ovviamente di una soluzione temporanea. Per ottenere una risoluzione definitiva non resta che attendere un intervento ufficiale da parte dell’azienda di Mountain View.