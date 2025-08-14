AliExpress sconta di 113 euro questo smartphone Redmi

Gli smartphone Redmi sono indiscutibilmente tra i più economici attualmente disponibili sul mercato, proprio con la loro capacità di offrire un rapporto qualità/prezzo estremamente conveniente, mantenendo inalterato il livello della scheda tecnica, e proponendo al consumatore finale componenti sempre aggiornate. Uno dei più richiesti degli ultimi mesi è sicuramente Redmi Note 14, oggi ancora più scontato su AliExpress con la promozione messa a disposizione di tutti gli utenti.

Il prodotto è in vendita sul mercato da relativamente poco, ha dimensioni di 163,25 x 76,55 x 8,16 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 196 grammi. Il processore è il MediaTek Helio G99 Ultra, octa-core con una frequenza di clock a 2,2GHz, passando poi per GPU Mali-G57 MC2, o comunque 8GB di RAM ed un quantitativo di memoria interna che può raggiungere un massimo di 256GB (espandibile con microSDXC fino a 1TB).

Il display è da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, una densità di 395 ppi, tecnologia AMOLED di ottima qualità generale, passando anche per refresh rate a 120Hz, protezione Gorilla Glass 5 e fino a 16 milioni di colori. Tutto questo porta con sé anche un comparto fotografico davvero di ottimo livello, se considerate che nella parte posteriore si contano 3 sensori differenti: un principale da 108 megapixel, seguito poi a ruota da ultragrandangolare da 2 megapixel ed effetto bokeh sempre da 2 megapixel.

AliExpress sconta a prezzo folle il Redmi Note 14

Il prodotto di cui vi stiamo parlando nell’articolo può essere vostro su AliExpress con un risparmio davvero più unico che raro, dovete difatti sapere che il listino di 273,70 euro viene fortemente ribassato di 113,29 euro, fino ad arrivare ad un prezzo finale che corrisponde esattamente a soli 160,41 euro. L’acquisto lo potete effettuare subito qui.

Spedito direttamente dalla Germania, è prevista la consegna entro pochi giorni con reso gratuito possibile entro 15 giorni.