Truffa phishing: cos’è e qual è il messaggio che sta svuotando i conti correnti

Con una truffa ben organizzata, alcuni malviventi sono riusciti a mettere sotto scacco tantissimi utenti durante gli ultimi giorni in Italia. Si tratta di un tentativo chiarissimo di Phishing, tecnica utilizzata per far credere alla vittima di turno di aver ricevuto un messaggio importantissimo che non si può cestinare o ignorare.

La truffa continua a muoversi, eccola qui in tutta la sua perfidia

Si sta diffondendo una nuova truffa in queste ore che purtroppo fa credere alle persone di poter essere depennate dal fascicolo sanitario elettronico italiano. Il messaggio arriva tramite e-mail e coinvolge tantissimi utenti, esattamente come sta accadendo in queste ultime ore. Ecco il test:

“Gentile cliente,

Le abbiamo chiesto di identificarsi online, ma finora non abbiamo ricevuto alcuna identificazione da parte Sua. Per mantenere l’accesso ai servizi del Fascicolo Sanitario Elettronico, La invitiamo cortesemente a completare questa procedura il prima possibile.

Inserisci il seguente codice nella pagina web per accedere e completare la tua identificazione:

Codice: 1111

Dopo aver inserito i tuoi dati, devi accedere al tuo online banking per verificare la tua identità.

Attenzione: senza un valido documento di identità, dal 23-07-2025 non sarà più possibile accedere ai nostri servizi.

1. Fai clic qui per iniziare la tua identificazione.

2. Compila i tuoi dati con attenzione.

3. Accedi al tuo internet banking per verificare.

4. La tua identificazione à stata completata.“.

Come si può facilmente vedere dunque i truffatori ne sanno sempre una più del diavolo, esattamente come si può evincere dal messaggio in questione. Gli utenti ritrovandosi quindi di fronte ad un testo che apparentemente sembrerebbe provenire dalle autorità, potrebbero caderci senza pensarci due volte. Le uniche indicazioni utili per evitare problemi di ogni genere sono sempre le stesse: evitare di cliccare sui collegamenti e sui link presenti nel testo, non scaricare gli allegati e non contattare le e-mail indicate. In questo modo si eviterà ogni tipo di coinvolgimento con un sistema ormai molto ramificato e ben sviluppato.