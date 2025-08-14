Galaxy Watch8, il nuovo alleato Samsung per la prevenzione

Samsung migliora il livello della tecnologia indossabile con il Galaxy Watch8, pensato non solo per il fitness ma come vero strumento di prevenzione per la propria salute. La nuova generazione infatti, introduce sensori avanzati e metriche inedite per intercettare segnali precoci, trasformando i dati in azioni concrete. Al centro di questa rivoluzione c’è il sensore BioActive, capace di restituire un quadro in tempo reale dello stato psicofisico dell’utente.

Una delle innovazioni più rilevanti è la rilevazione dei battiti ectopici (Ectopic Beat Detection). Ovvero battiti anomali, spesso silenziosi e difficili da rilevare con controlli standard. Questi vengono ora individuati grazie a un ECG migliorato, fornendo informazioni preziose per la prevenzione di problemi cardiaci.

Dal sonno al benessere cellulare: tutte le novità del Galaxy Watch8

Il nuovo smartwatch introduce anche la funzione Vascular Load, che monitora rigidità vascolare e volume del sangue durante il sonno, parametri legati a stress, dieta e riposo. Un’analisi notturna continua può aiutare a correggere abitudini dannose e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

Tra le funzioni più curiose vi è l’Antioxidant Index, che misura in pochi secondi i livelli di carotenoidi nella pelle, indicatori legati a dieta e stile di vita. La rilevazione avviene tramite spettroscopia multi-lunghezza d’onda e restituisce un punteggio da 0 a 100, suddiviso in fasce qualitative. Un indice basso può segnalare scarso consumo di frutta e verdura o eccessiva esposizione ai raggi UV.

Samsung ha anche migliorato il monitoraggio del sonno, introducendo una guida personalizzata che calcola l’orario ideale per addormentarsi, basandosi su dati raccolti in tre giorni e su un modello scientifico validato dal KAIST e dal Samsung Medical Center. L’obiettivo è quello aumentare la qualità e la continuità del riposo, con benefici anche sull’energia durante il giorno.

Con queste novità, Galaxy Watch8 si propone come un alleato per la salute, integrando dati e consigli in un sistema coerente e facilmente comprensibile. Non parliamo quindi solo di un orologio smart, ma di uno strumento che passa dalla semplice misurazione alla prevenzione attiva, fornendo all’utente il controllo del proprio benessere.