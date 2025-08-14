Dai parchi giochi roventi alle notti tropicali: l’Italia soffoca

Le città d’estate stanno diventando sempre più invivibili, e non è solo una sensazione soggettiva. I dati raccolti da Legambiente con l’iniziativa “Che Caldo Che Fa!” parlano chiaro: stiamo trasformando i centri urbani in vere e proprie trappole di calore. Tra la fine di giugno e il 27 luglio, l’associazione ha monitorato le temperature in dieci quartieri di Roma, Napoli, Bologna, Milano e Palermo, raccogliendo numeri che fanno sudare anche solo a leggerli. La media dell’aria si aggira attorno ai 35,4 gradi, ma ci sono stati picchi come i 43 gradi registrati a Secondigliano, mentre solo Bologna ha mostrato un po’ di clemenza, con i suoi (si fa per dire) 29,5 gradi nella zona di Murri.

Roma, Milano, Napoli: il caldo estremo sta ridisegnando la vita urbana

Ma la parte davvero allarmante arriva quando si guarda al suolo. Sono state analizzate oltre 500 superfici urbane, e qui la temperatura media sale a 45,6 gradi. Alcune hanno superato anche i 75. A Milano, un tappetino di un parco giochi ha toccato gli 85,4 gradi. Non serve essere scienziati per capire che lì nessun bambino può giocare in sicurezza, e che chi vive in quartieri poco ombreggiati si trova di fatto ostaggio del caldo.

Tutto questo non succede per caso. Le città, con il loro asfalto nero, i palazzi in cemento e la scarsità di verde, trattengono il calore come se fossero enormi radiatori. Le cosiddette “notti tropicali” — quelle in cui la temperatura non scende sotto i 20 gradi — sono sempre più frequenti. E chi ha difficoltà economiche, chi è anziano o malato, ne risente più di tutti, perché spesso non può permettersi nemmeno un condizionatore acceso tutto il giorno.

Nel frattempo, i bollettini rossi per il caldo aumentano: tra maggio e luglio 2025 sono stati 203, ben cinquanta in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Un segnale che non possiamo più ignorare. Non si tratta solo di sopravvivere all’estate, ma di ripensare completamente le nostre città. Servono più alberi, più acqua, più zone d’ombra. Servono spazi che proteggano, non che puniscano. Perché il caldo, quello vero, è già arrivato — e stavolta non andrà via tanto presto.