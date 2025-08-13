Amazon regala l’Ariete Airy Fryer XXL: oggi con un prezzo bomba

L’Ariete 4618 Airy Fryer XXL è una friggitrice ad aria che consente di friggere fino a 2,5 kg di patatine fritte. Un’accessorio che al giorno d’oggi non può mancare in cucina dato che è stato progettato per cuocere cibi senza grassi e oli aggiunti. Friggere senza olio, dunque, non è più un desiderio.

Quante volte avrete desiderato di mangiare cibi croccanti esattamente come quelli fritti ma con zero grassi? Con questa soluzione Ariete 4618 Airy Fryer XXL tutto diventa più gustoso e salutare. Il punto di forza di questa friggitrice ad aria però è anche il prezzo. Offerta imperdibile messa a disposizione da Amazon per acquistare questa friggitrice a marchio Ariete a meno di 50 euro.

Ariete 4618 Airy Fryer XXL a prezzo unico su Amazon

Tantissime le offerte Amazon di oggi ma ce n’è una in particolare che non passa inosservata. Un prezzo davvero imperdibile quello attualmente disponibile su Amazon per acquistare l’Ariete 4618 Airy Fryer XXL. Utilizzarla è davvero semplice, ma non solo. Consente di cuocere i cibi come avere sempre desiderato grazie alla tecnologia innovativa che permette di aggiungere un solo cucchiaio di olio ottenendo risultati gustosi come la frittura tradizionale.

Se non potete fare a meno di pranzi e cene con famiglia e amici non preoccupatevi. Grazie al cestello extra large da 5.5 litri è possibile cuocere grandi quantità di pietanze, fino a 2,5 kg in una sola volta. Infine, per rendere tutto estremamente semplice, questa friggitrice può essere pulita in pochi secondi dopo ogni utilizzo.

Perché attendere ancora? La promozione oggi disponibile è davvero unica e vi consente di risparmiare il 9% sul costo di listino. Nello specifico, dunque, dovrete pagare solamente 44,70 euro per portare a casa questo accessorio da cucina pratico e compatto.