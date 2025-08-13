WindTre, ecco i migliori piani tariffari dell’operatore telefonico

WindTre è incredibilmente amato dagli utenti grazie a delle promozioni incredibili, che comprendono offerte con giga e minuti, solo voce, solo dati, una super offerta per gli utenti Under 14, offerte per l’estero e anche offerte per turistiche si trovano in Italia.

Insomma, il ventaglio di offerte presentato dall’operatore WindTre è abbastanza ampio ed è distinguibile per la qualità dei servizi e anche per dei prezzi super accessibili.

WindTre: offerte giga minuti

Per quanto riguarda le offerte telefonia mobile che comprendono giga e minuti bisogna distinguerle in tre categorie.

La prima categoria è composta da tre offerte disponibili per tutti i clienti provenienti da Iliad, Fastweb, CoopVoce, poste mobile e altri operatori telefonici virtuali. Le tariffe sono le seguenti:

200 giga di Internet con tecnologia 5G , minuti illimitati, 50 SMS e 10,1 giga extra in Unione Europea, a soli 7,99 € al mese con attivazione gratis

, minuti illimitati, 50 SMS e 10,1 giga extra in Unione Europea, a soli 7,99 € al mese con attivazione gratis Giga illimitati con tecnologia 5G , minuti illimitati, 50 SMS, 200 giga full Speed e 12,6 giga extra in Unione Europea, a soli 9,99 € al mese con attivazione gratuita

, minuti illimitati, 50 SMS, 200 giga full Speed e 12,6 giga extra in Unione Europea, a soli 9,99 € al mese con attivazione gratuita 150 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 50 SMS e 10, un giga extra in Unione Europea, a soli 7,99 € al mese con attivazione gratuita

La seconda categoria, invece, comprende tutti i clienti provenienti da Tim, Vodafone e altri operatori:

200 giga di Internet con tecnologia 5G , minuti illimitati, 50 SMS e 12,6 giga extra in Unione Europea, a soli 10,99 € al mese

, minuti illimitati, 50 SMS e 12,6 giga extra in Unione Europea, a soli 10,99 € al mese 200 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 50 SMS e 12,6 giga extra in Unione Europea, a soli 9,99 € al mese con attivazione gratuita

Infine, la terza categoria appartiene a tutti i clienti che vogliono attivare un nuovo numero con WindTre, e avranno:

200 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 50 SMS e 12,6 giga extra in Unione Europea, a soli 9,99 € al mese con attivazione gratuita

WindTre, la super offerta per gli Under 14

La promozione telefonica dell’operatore per i giovani Under 14 prevede 150 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 200 SMS, 8,9 giga extra in Unione Europea e servizio protezione minori incluso, a soli 6,99 € al mese con attivazione gratuita