PosteMobile ha la miglior promo del 2025: costa solo 5,99€ al mese

Tra le promo del momento c'è di sicuro quella di PosteMobile, la Creami Extra WOW, la quale include il meglio al suo interno.

PosteMobile, il gestore virtuale di Poste Italiane, propone Creami Extra WOW 50, un’offerta pensata per chi desidera una tariffa completa e senza vincoli, a un prezzo contenuto. Al costo fisso di 5,99€ al mese, la promo include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti e 50 giga al mese su rete 4G+ fino a 300 Mbps.

La proposta è valida per tutti gli utenti, indipendentemente dall’operatore di provenienza. Non sono previste limitazioni alla portabilità, né vincoli nascosti. Il prezzo è garantito nel tempo, con nessuna rimodulazione prevista, nel pieno stile di PosteMobile. Qualcuno l’avrà già vista durante i mesi scorsi mentre qualcun altro sarà contento di ritrovarla visto che quella volta magari non era riuscito a sottoscriverla.

Attivazione semplice online, in posta o al telefono

Per attivare l’offerta è sufficiente pagare 10€ una tantum, cifra che copre il costo della SIM e dell’attivazione. La procedura può essere completata online, presso un ufficio postale oppure tramite assistenza telefonica con un operatore. Una flessibilità utile per chi non ha dimestichezza con l’attivazione digitale o preferisce ricevere supporto diretto.

Il piano è adatto a chi fa un uso equilibrato del traffico dati, mantenendo chiamate e messaggi illimitati come punto fermo. I 50 giga mensili consentono di gestire agevolmente social, mail, musica in streaming e video in qualità standard, beneficiando anche di una rete veloce e stabile.

Una soluzione senza fronzoli con tutto l’essenziale

Creami Extra WOW 50 è pensata per chi cerca un piano tutto incluso senza sorprese. Il prezzo contenuto, unito alla copertura su rete Vodafone in 4G+, rende l’offerta interessante per un ampio pubblico, inclusi studenti, lavoratori e utenti che desiderano una SIM secondaria affidabile e conveniente.

Una promozione bilanciata, che punta su chiarezza e semplicità, come da tradizione del marchio PosteMobile. Non ci sono dubbi: gli utenti si trovano bene e quindi sono il più divieto da visita di questa straordinario gestore virtuale.

