PosteMobile ha la miglior promo del 2025: costa solo 5,99€ al mese

PosteMobile, il gestore virtuale di Poste Italiane, propone Creami Extra WOW 50, un’offerta pensata per chi desidera una tariffa completa e senza vincoli, a un prezzo contenuto. Al costo fisso di 5,99€ al mese, la promo include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti e 50 giga al mese su rete 4G+ fino a 300 Mbps.

La proposta è valida per tutti gli utenti, indipendentemente dall’operatore di provenienza. Non sono previste limitazioni alla portabilità, né vincoli nascosti. Il prezzo è garantito nel tempo, con nessuna rimodulazione prevista, nel pieno stile di PosteMobile. Qualcuno l’avrà già vista durante i mesi scorsi mentre qualcun altro sarà contento di ritrovarla visto che quella volta magari non era riuscito a sottoscriverla.

Attivazione semplice online, in posta o al telefono

Per attivare l’offerta è sufficiente pagare 10€ una tantum, cifra che copre il costo della SIM e dell’attivazione. La procedura può essere completata online, presso un ufficio postale oppure tramite assistenza telefonica con un operatore. Una flessibilità utile per chi non ha dimestichezza con l’attivazione digitale o preferisce ricevere supporto diretto.

Il piano è adatto a chi fa un uso equilibrato del traffico dati, mantenendo chiamate e messaggi illimitati come punto fermo. I 50 giga mensili consentono di gestire agevolmente social, mail, musica in streaming e video in qualità standard, beneficiando anche di una rete veloce e stabile.

Una soluzione senza fronzoli con tutto l’essenziale

Creami Extra WOW 50 è pensata per chi cerca un piano tutto incluso senza sorprese. Il prezzo contenuto, unito alla copertura su rete Vodafone in 4G+, rende l’offerta interessante per un ampio pubblico, inclusi studenti, lavoratori e utenti che desiderano una SIM secondaria affidabile e conveniente.

Una promozione bilanciata, che punta su chiarezza e semplicità, come da tradizione del marchio PosteMobile. Non ci sono dubbi: gli utenti si trovano bene e quindi sono il più divieto da visita di questa straordinario gestore virtuale.