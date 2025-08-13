Primo aggiornamento software per Galaxy Watch8 e Watch8 Classic

Samsung Galaxy Watch

A meno di un mese dal debutto ufficiale, Samsung Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic ricevono il loro primo aggiornamento software. I modelli, disponibili anche in Italia dallo scorso 25 luglio insieme al nuovo Galaxy Watch Ultra, hanno introdotto la One UI 8 Watch e una funzione dedicata alla protezione della batteria. L’aggiornamento avviato in queste ore riguarda tutti e tre i modelli e introduce miglioramenti alla stabilità e correzioni di bug.

Dettagli dell’aggiornamento

Il pacchetto destinato a Galaxy Watch8 e Watch8 Classic ha un peso di circa 164 MB e porta il firmware alla versione AYG4. Per il Galaxy Watch Ultra, il download è di circa 158 MB con identificativo firmware BYG4. In entrambi i casi, il focus dell’intervento è su ottimizzazioni generali e risoluzione di malfunzionamenti segnalati dagli utenti. Le patch di sicurezza restano quelle di maggio 2025, quindi non ci sono ancora aggiornamenti alla protezione di sistema.

Al momento, l’aggiornamento è in distribuzione per le unità vendute in Corea del Sud. È probabile che nelle prossime settimane il rollout venga esteso anche ad altri mercati, inclusa l’Italia. Questa modalità di rilascio graduale è comune per i dispositivi indossabili e consente di monitorare eventuali problemi prima di un lancio globale. I Galaxy Watch8 hanno portato al debutto One UI 8 Watch, interfaccia sviluppata per ottimizzare l’esperienza su smartwatch. Una delle funzioni più rilevanti è il sistema di protezione della batteria, pensato per prolungare la durata della cella interna. Il primo aggiornamento software prosegue su questa strada, intervenendo sul codice per migliorare la stabilità complessiva. Questi interventi includono ottimizzazioni che non sempre sono visibili all’utente, ma contribuiscono a una gestione più efficiente delle risorse.

Il Galaxy Watch Ultra, presentato insieme alla serie Watch8, riceve lo stesso tipo di interventi. Il pacchetto leggermente più leggero, da 158 MB, porta anch’esso correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità. L’assenza di nuove funzionalità conferma che si tratta di un aggiornamento mirato all’affidabilità piuttosto che all’introduzione di novità di rilievo.

Come installare l’aggiornamento

L’installazione segue la procedura standard per i dispositivi indossabili Samsung. È necessario aprire l’app Galaxy Wearable sullo smartphone associato, accedere al menu Impostazioni orologio, quindi selezionare Aggiornamento software orologio. Da qui, basta toccare Scarica e installa e attendere che il pacchetto venga trasferito e applicato. Una volta completata l’installazione, lo smartwatch si riavvia automaticamente per finalizzare le modifiche. Non c’è ancora una data ufficiale per il rilascio dell’aggiornamento sul mercato italiano. Seguendo lo schema tipico di Samsung, il rollout dovrebbe raggiungere l’Europa entro poche settimane. Gli utenti interessati a ricevere il pacchetto il prima possibile possono effettuare controlli manuali dalla sezione Aggiornamento software dell’app Galaxy Wearable.