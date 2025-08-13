NewsOfferteVolantini

Occasioni imperdibili su tecnologia, elettrodomestici e intrattenimento per trasformare la tua estate con le promo Expert valide fino ad oggi 13 agosto

scritto da Rossella Vitale
Expert: OFFERTE shock che ti faranno sentire super elettrizzato

C’è un momento in cui entri in un negozio e ti senti come un bambino in un parco giochi, solo che al posto delle giostre e degli orsetti giganti trovi schermi 4K, smartphone e device che sprigionano tecnologia. Immagina di camminare tra corsie piene di tentazioni irresistibili, mentre la tua mente calcola a velocità record se puoi resistere. Questa è l’atmosfera che ti aspetta da Expert, dove ogni prodotto sembra dirti “portami a casa”. Il volantino Expert scade oggi, 13 agosto! Preparati, perché il giro tra queste offerte è più emozionante di un’anteprima mondiale con i tuoi attori preferiti.

Le occasioni non tornano: sbrigati ad andare da Expert

Se il tuo sogno è una visione da grande schermo, la PANASONIC 4K LED Google TV con Dolby Atmos e Chromecast integrato ti aspetta soltanto da Expert  a 349 euro per trasformare il divano nel tuo cinema personale. Chi ama la fotografia e la potenza non può ignorare il SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 12+512GB Titanium Black a 1499,90 euro, mentre per un equilibrio perfetto tra prezzo e prestazioni c’è il MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB a 199,90 euro. Per chi è sempre in movimento, l’HP Notebook 15-fc0074nl con Windows 11 Home a 399 euro e l’ASUS Notebook E1504FA-NJ311W 15,6” ora da Expert a 479 euro garantiscono efficienza e velocità.

La produttività quotidiana è più facile con la HP Smart Tank 5105 1F3Y3A ancora per oggi da Expert a 169 euro. In casa, la lotta alla polvere è vinta con il DYSON V10 Absolute a 349 euro, mentre per capi sempre impeccabili la POLTI Vaporella Simply VS 10,12 a 89,90 euro diventa la tua alleata. E se il bucato è impegnativo, la HAIER HW100-BP14929A-S da 10 kg e 1400 giri a 399 euro è la risposta. Infine, per un’immersione totale nei giochi, le cuffie TRUST GXT 488 Forze PS4 Headset Black da Expert ad appena a 29,90 euro ti faranno sentire ogni colpo, ogni passo, ogni emozione.

