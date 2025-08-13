Yamaha TrueX 90A: il proiettore sonoro che batte tutti

A distanza di circa 10 anni dalla presentazione del primo modello Yamaha ha annunciato l’arrivo della sua nuova Surround True X90A, la quale rappresenta un ritorno al passato dal momento che torna ad utilizzare la tecnologia a fasci sonori, unendo però un design più moderno e meno sviluppato in altezza, ma pur sempre largo con oltre 1 m e una profondità di 14 cm, anche l’array di mini altoparlanti frontali è stato abbandonato in favore di nuovi Trasduttori ovali, quattro full range, con tre tweeter che promettono una minore interferenza acustica allo stesso tempo, una maggiore tenuta in potenza abbinata a minori distorsioni.

Caratteristiche top

L’array di 12 altoparlanti, sei per lato e la soluzione a raggi sonori, viene invece mantenuta inalterata per le unità superiori di Up firing, necessarie per direzionare i suoni verso il soffitto e ottenere così le riflessioni richieste per creare una vera e propria bolla immersiva tramite le tracce su round 360° Dolby Atmos, DTS: X e anche Auro 3D, tutte supportate dalla nuova sound bar in configurazione fino a 5.1.2 canali.

Per quanto riguarda ulteriori dati tecnici, in base a quanto dichiarato dal costruttore, l’unità principale è in grado di assicurare una potenza fino a 330 W con i mini altoparlanti in grado di offrirne ulteriori 12 × 2,5 W, ovvero la potenza di ogni singolo altoparlante moltiplicata per il numero totale.

Il prodotto in questione nasce però come un ecosistema completo anche di subwoofer attivo wireless da 100 W, abbinato a due speaker surround wireless a batterie ricaricabili che possono anche essere utilizzati come speaker Bluetooth indipendenti.

A completare la dotazione tecnica troviamo anche un ingresso e un’uscita HDMI 2.1 con supporto di ritorno audio eARC e pass-through video con risoluzione 4k 60hz e 1080p 120Hz, hdr nelle varianti 10, 10+, Dolby Vision e HLG, con supporto gaming ALLM.

Veniamo alla nota dolente, la disponibilità sul mercato è prevista per dopo l’estate con un prezzo di listino di 2519 € per il sistema completo.