Auricolari SoundPEATS Air5 Pro: Amazon vi regala un coupon sconto del 25%

Incredibile occasione quella di oggi. Il colosso dell’e-commerce Amazon mette a disposizione un coupon sconto del 25% da applicare in fase di acquisto di questo cuffie SoundPEATS Air5 Pro con Bluetooth 5.4. Una promozione che non può dunque passare inosservata se siete in cerca di un accessorio perfetto per poter ascoltare musica.

Cuffie SoundPEATS Air5 Pro imperdibili

Se non potete fare a meno di ascoltare musica, queste cuffie sono perfette per voi. Tra i principali punti di forza che le contraddistinguono c’è la batteria. Garantisce, infatti, fino a 7,5 ore di riproduzione continua con una singola carica, estendibili a 37 ore con il case di ricarica. Grazie alla ricarica rapida, soli 10 minuti di carica garantiscono 2 ore aggiuntive di ascolto. Tutto ciò le rende adatta per l’utilizzo fuori casa, come viaggi o durante le sessioni di sport.

Al fine di assicurare il meglio dell’esperienza d’uso non mancano dettagli che ottimizzano la resistenza. Questi auricolari Bluetooth sportivi a marchio SoundPEATS offrono protezione anti-sudore ma non solo. Si presentano con un design curvo ultraleggero di soli 4.91 grammi garantendo anche il massimo dell’ergonomia durante usi intensivi e prolungati.

Elevata la qualità sonora grazie alla presenza di ben sei microfoni che il costruttore ha deciso di posizionati strategicamente congiuntamente a un sistema di riduzione del rumore basato sull’intelligenza artificiale. Perfette, dunque, anche per effettuare chiamate chiare senza interferenze, anche in ambienti rumorosi o ventosi.

Infine, gli Air5 Pro possono connettersi contemporaneamente a due dispositivi, ad esempio laptop e smartphone, grazie al Bluetooth 5.4 che si occupa di garantire una connessione stabile, latenza ridotta e trasmissione perfetta. Che aspettate? Con il coupon sconto del 25% il prezzo di listino di questi auricolari crolla a meno di 100 euro. Approfittatene subito!