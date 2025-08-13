Apple contro Apple Cinemas per il nome

Di recente, Apple è al centro di una nuova disputa per il copyright. L’azienda di Cupertino ha fatto causa ad Apple Cinemas, accusandola di sfruttare il nome e un logo troppo simili a quelli del colosso. La catena di cinema, infatti, ha scelto come simbolo una mela, anche se senza il famoso morso. Ciò, però, non ha impedito ai legali di Apple di puntare il dito contro Sand Media, l’azienda proprietaria delle sale. Secondo loro, si tratterebbe di un tentativo calcolato di cavalcare l’enorme notorietà del brand Apple per favorire un’espansione rapida. Cupertino sostiene di aver provato a risolvere la questione fuori dai tribunali, ma senza successo. Ecco perché ha deciso di passare all’azione legale presso un tribunale del Massachusetts. La preoccupazione principale è che i consumatori possano essere ingannati, pensando che tra le due realtà ci sia un legame.

Apple fa causa alla catena di cinema: ecco i dettagli

Non è la prima volta che Cupertino difende con forza la propria mela. Nel 2023 un caso simile aveva visto la società opporsi a un’associazione di agricoltori svizzeri, anch’essa legata all’immagine della mela.

Finora, Sand Media non ha risposto pubblicamente alle accuse. Nel frattempo, Apple Cinemas ha ampliato la propria presenza, passando da zone periferiche del New England a una nuova sala a San Francisco. Proprio a pochi chilometri dal quartier generale di Apple. Tale espansione ha ulteriormente aggravato la confusione tra i clienti, tanto che nelle pagine social della catena compaiono commenti di persone che chiedono se esista un collegamento con il famoso marchio tecnologico.

Nel documento legale, Apple evidenzia come tale situazione stia già danneggiando il prestigio del suo marchio. Soprattutto considerando che Apple Cinemas punta a raggiungere oltre cento sedi su tutto il territorio nazionale. Per Cupertino, non è solo una questione di immagine, ma di proteggere un simbolo che rappresenta decenni di storia e riconoscibilità a livello mondiale.