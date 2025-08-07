Iliad: offerte da 7,99€ a 11,99€ con fino a 250 giga e 5G incluso

Iliad continua a mantenere un posizionamento chiaro nel mercato mobile: trasparenza, zero costi nascosti e offerte valide per sempre. Ci sono tre offerte davvero eccezionali che potete trovare sul sito ufficiale del gestore che mettono a disposizione oltre ai minuti ogni mese, anche messaggi e tantissimi giga per navigare con la rete più potente in assoluto.

Di certo l’offerta che fa più gola a tutti coloro che scelgono Iliad è la famosissima Giga 250. Questa, per 11,99€ al mese, mette a disposizione 250 giga in 5G, oltre a 25 giga da utilizzare in Europa. Ideale per chi utilizza intensamente il traffico dati anche in mobilità.

Segue la Flash 220, attualmente disponibile a 9,99€ al mese, con 220 giga in 5G e 16 giga da usare in Europa. Un piano intermedio che unisce convenienza e connettività ad alta velocità.

Chi cerca una soluzione ancora più economica può puntare sulla Flash 150, proposta a 7,99€ al mese, con 150 giga in 4G. Anche in questo caso restano inclusi minuti e SMS illimitati.

Offerte disponibili per tutti, ma con regole precise per i già clienti

Tutte e tre le offerte Iliad possono essere attivate sia da nuovi utenti che da chi è già cliente. In quest’ultimo caso, però, il cambio piano è consentito solo se si proviene da un’offerta con canone inferiore rispetto a quello della promo scelta. Per passare alla Flash 220, ad esempio, è necessario avere una tariffa Iliad che costa meno di 9,99€; per la Giga 250 serve partire da un’offerta con costo inferiore a 11,99€.

Le SIM possono essere richieste online, con consegna gratuita, oppure attivate tramite SIMBOX nei punti vendita Iliad. Tutte le promo sono senza vincoli, non prevedono rimodulazioni e offrono copertura 5G dove disponibile, per chi possiede un dispositivo compatibile. Ora proprio qui si possono trovare anche gli smartphone, i quali possono essere acquistati con un’offerta del gestore. La scelta quindi adesso è tutta vostra.