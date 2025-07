Family+ di Vodafone: 5G illimitato a soli 9,99 euro al mese!

Se stai pensando di cambiare operatore e vieni da Iliad, Poste Mobile o da uno degli altri virtuali, forse è il momento giusto per dare un’occhiata a cosa sta proponendo Vodafone. No, non è la solita offerta complicata da capire: stavolta i numeri sono piuttosto interessanti, soprattutto per chi cerca una connessione stabile e non vuole più avere a che fare con limiti, rallentamenti o sorprese in bolletta.

Rete veloce, attivazione gratuita e prezzo bloccato: il nuovo 5G Vodafone

Parliamo di 9,99 euro al mese per Giga illimitati in 5G, con l’attivazione completamente gratuita (ma solo se fai tutto online). Anche la SIM arriva a casa senza alcun costo, il che è sempre un bel vantaggio. E poi niente minuti da contare né SMS centellinati: è tutto illimitato. E sì, certo, c’è sempre quella clausola sull’uso corretto, ma in parole povere significa che se non fai un uso completamente fuori scala della rete (tipo usarla come hotspot per l’intero quartiere), puoi stare tranquillo.

Il 5G? Ovviamente ci vuole uno smartphone compatibile e bisogna trovarsi in una zona coperta dalla rete Vodafone, ma se ci sei, la velocità è quella che fa davvero la differenza. Anche in viaggio puoi continuare a navigare: in Europa hai 12,6 Giga inclusi, così non ti ritrovi all’estero senza dati o costretto a cercare un Wi-Fi disperatamente.

Una cosa utile, soprattutto per chi è smemorato come me, è il sistema di ricarica automatica. Imposti la carta o PayPal e non ci pensi più. E se per caso il credito dovesse scendere sotto i 5 euro, si ricarica da solo. Semplice e senza stress.

E sai cosa? Il prezzo è bloccato per due anni, finché tieni l’addebito automatico attivo. Che di questi tempi non è cosa da poco. Insomma, se sei in cerca di una nuova offerta senza troppi compromessi, questa potrebbe essere una buona occasione per fare il salto, soprattutto se restare sempre connessi – e senza limiti – è qualcosa a cui proprio non vuoi rinunciare.