Fastweb, agosto 2025: offerte fino a 300GB con il 5G più veloce in Italia gratis

Le promozioni mobili della linea Fastweb Mobile stupiscono ancora per la loro qualità ma anche per il prezzo mensile che hanno

scritto da Felice Galluccio
Fastweb introduce tre nuove soluzioni nel proprio portafoglio mobile, pensate per soddisfare esigenze diverse in termini di traffico dati e servizi inclusi. Le nuove Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi mantengono la filosofia dell’operatore: tariffe trasparenti, assenza di vincoli e possibilità di attivazione rapida.

Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi: i dettagli

La Fastweb Mobile è l’opzione di ingresso, con un canone mensile di 8,95 €. Include minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 150 giga di traffico dati. È una soluzione equilibrata per chi vuole un ampio pacchetto dati senza rinunciare a un prezzo competitivo.

Salendo di livello, la Mobile Full offre 200 giga in 5G con minuti illimitati e 100 SMS al costo di 10,95 € al mese. La copertura e le prestazioni si appoggiano a una rete che, secondo le rilevazioni di Ookla, si conferma tra le più veloci in Italia, garantendo velocità elevate e stabilità di connessione.

Infine, la Mobile Maxi rappresenta la proposta più completa: 300 giga di traffico dati, minuti illimitati, Fastweb Protectincluso e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa. Il tutto a 12,95 € al mese, unendo connettività e servizi aggiuntivi in un unico canone.

Attivazione semplice e senza costi nascosti

Tutte e tre le offerte possono essere attivate online o richiedendo una chiamata gratuita da parte di un operatore. È possibile scegliere la eSIM gratuita per un’attivazione immediata, oppure la SIM fisica con spedizione anch’essa gratuita. L’attivazione può avvenire tramite SPID, carta d’identità elettronica o procedura video, in base alle preferenze dell’utente.

Il costo di attivazione è di 10 € una tantum e, come da tradizione Fastweb, non sono previsti costi nascosti o rimodulazioni. Le tariffe restano chiare e invariabili nel tempo.

Con queste nuove proposte, Fastweb punta a coprire un’ampia gamma di esigenze, offrendo giga abbondanti, opzioni con 5G incluso e servizi extra, mantenendo il focus su trasparenza e qualità della rete.

Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!