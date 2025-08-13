Fastweb, agosto 2025: offerte fino a 300GB con il 5G più veloce in Italia gratis

Fastweb introduce tre nuove soluzioni nel proprio portafoglio mobile, pensate per soddisfare esigenze diverse in termini di traffico dati e servizi inclusi. Le nuove Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi mantengono la filosofia dell’operatore: tariffe trasparenti, assenza di vincoli e possibilità di attivazione rapida.

Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi: i dettagli

La Fastweb Mobile è l’opzione di ingresso, con un canone mensile di 8,95 €. Include minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 150 giga di traffico dati. È una soluzione equilibrata per chi vuole un ampio pacchetto dati senza rinunciare a un prezzo competitivo.

Salendo di livello, la Mobile Full offre 200 giga in 5G con minuti illimitati e 100 SMS al costo di 10,95 € al mese. La copertura e le prestazioni si appoggiano a una rete che, secondo le rilevazioni di Ookla, si conferma tra le più veloci in Italia, garantendo velocità elevate e stabilità di connessione.

Infine, la Mobile Maxi rappresenta la proposta più completa: 300 giga di traffico dati, minuti illimitati, Fastweb Protectincluso e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa. Il tutto a 12,95 € al mese, unendo connettività e servizi aggiuntivi in un unico canone.

Attivazione semplice e senza costi nascosti

Tutte e tre le offerte possono essere attivate online o richiedendo una chiamata gratuita da parte di un operatore. È possibile scegliere la eSIM gratuita per un’attivazione immediata, oppure la SIM fisica con spedizione anch’essa gratuita. L’attivazione può avvenire tramite SPID, carta d’identità elettronica o procedura video, in base alle preferenze dell’utente.

Il costo di attivazione è di 10 € una tantum e, come da tradizione Fastweb, non sono previsti costi nascosti o rimodulazioni. Le tariffe restano chiare e invariabili nel tempo.

Con queste nuove proposte, Fastweb punta a coprire un’ampia gamma di esigenze, offrendo giga abbondanti, opzioni con 5G incluso e servizi extra, mantenendo il focus su trasparenza e qualità della rete.