Amazon regala Apple MacBook Pro: lo sconto di 300 euro è ASSURDO

Arriva in questi giorni un’occasione davvero imperdibile per milioni di consumatori sul territorio italiano, è finalmente possibile pensare di acquistare Apple MacBook Pro, andando a risparmiare ingenti quantitativi di denaro rispetto al listino iniziale, grazie allo sconto che Amazon ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti.

Il modello attualmente in offerta è Apple MacBook Pro, nella sua variante lanciata nel corso del 2024 con processore Apple M4, CPU e GPU a 10-core, con quest’ultima integrata direttamente sulla motherboard (come per il 99% dei notebook in commercio), il suo punto di forza è chiaramente un consumo energetico decisamente ridotto, se pensate che comunque è uno dei dispositivi dalla migliore autonomia tra quelli che potete trovare oggi in commercio.

Il display è un Liquid Retina XDR da 14,2 pollici di diagonale, capace di raggiungere una risoluzione decisamente elevata, con dettaglio e definizione di livello superiore al normale. I colori sono precisi ed affidabili, risultando il notebook perfetto anche per i creator che necessitano del maggiore controllo possibile sul rispetto della gamma cromatica.

Amazon, in regalo uno sconto assurdo su Apple MacBook Pro

Il valore iniziale dell’ordine è decisamente elevato, dovete difatti sapere che il prodotto in questione avrebbe un costo di listino di 1949 euro, che viene però sapientemente ridotto da Amazon fino a scendere a 1649 euro, approfittando in questo modo di un rapporto qualità/prezzo che potremmo quasi definire unico. L’acquisto si può completare subito al seguente link.

Il prodotto è disponibile in due colorazioni distinte, oggi finalmente in vendita allo stesso identico prezzo, così da facilitare la scelta al consumatore che vuole effettivamente ricorrere all’acquisto di uno dei notebook più amati e discussi tra quelli in commercio.