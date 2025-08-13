Gemini

Google ha annunciato una nuova funzione per Gemini che consente di creare libri per bambini illustrati e personalizzati, disponibili sia in versione mobile che desktop. La novità è già attiva a livello globale e supporta tutte le lingue. Oltre alla scrittura e all’impaginazione, l’app integra anche la lettura ad alta voce, permettendo di trasformare un’idea in un racconto illustrato completo.

Creazione basata su prompt e contenuti personali

Per generare un libro, l’utente deve fornire a Gemini un prompt con la trama desiderata. È possibile allegare foto o altri file, che vengono utilizzati dall’intelligenza artificiale come riferimento per il testo e le illustrazioni. Una volta ricevute le informazioni, Gemini sviluppa la storia, crea i disegni e impagina il contenuto in un formato pronto per la fruizione. La funzione è progettata per offrire ampia personalizzazione, permettendo di adattare lo stile visivo e i personaggi alle esigenze dell’utente. In questo modo, il racconto può riflettere non solo un’idea astratta, ma anche elementi personali o familiari.

L’intelligenza artificiale di Google è in grado di replicare diversi stili grafici, tra cui pixel art, fumetto, claymation (animazione con plastilina) e uncinetto. Gli utenti possono scegliere l’impostazione grafica più adatta alla storia o al gusto del lettore a cui è destinata. Oltre ai libri illustrati, la funzione consente di creare libri da colorare, fornendo disegni in bianco e nero basati sulla trama e sui personaggi scelti. Questa opzione amplia le possibilità d’uso, trasformando il prodotto in un’attività interattiva per i bambini.

Per mostrare le potenzialità della funzione, GoogleGemini ha condiviso alcuni scenari concreti. Tra questi, la creazione di una storia che spieghi concetti complessi ai più piccoli, come il funzionamento del sistema solare, adattandone il linguaggio a un bambino di cinque anni. Un altro esempio riguarda l’insegnamento di valori come la gentilezza, raccontata attraverso personaggi graditi al lettore, come un elefante per un bambino appassionato di questo animale. La funzione può anche dare vita a disegni personali. Caricando, ad esempio, un disegno fatto da un bambino, Gemini può trasformarlo in un racconto illustrato in cui quell’immagine diventa protagonista della storia.

La nuova funzione è disponibile in tutte le lingue supportate da Gemini e accessibile a livello globale. Questo amplia il potenziale di utilizzo anche in contesti educativi, dove la creazione di materiali personalizzati può essere uno strumento utile per l’apprendimento. L’integrazione della lettura ad alta voce rende l’esperienza più inclusiva, permettendo anche a bambini che non sanno ancora leggere di seguire la storia. Questa caratteristica può rivelarsi utile anche in contesti terapeutici o di supporto all’apprendimento linguistico.