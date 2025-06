Toyota bZ4X, il restyling colpisce dalla A alla Z: interni rinnovati

Il restyling della Toyota bZ4X punta dritto al futuro, e lo fa partendo proprio da dentro. La plancia conserva la sua impostazione innovativa, con il cruscotto digitale rialzato alla base del parabrezza, adesso ancora più chiaro e leggibile. Il nuovo sistema infotainment domina la scena: display da 14 pollici, più grande rispetto al precedente da 12,3, due manopole fisiche per il climatizzatore e una grafica completamente aggiornata. Le bocchette dell’aria sono ora più piccole, raffinate, posizionate in modo discreto tra plancia e parabrezza. I condotti interni sono stati rivisti per mantenere alte prestazioni di ventilazione.

Ogni dettaglio della Toyota è stato studiato per migliorare l’ergonomia. La console centrale, ribassata di 10 centimetri, è stata trasformata in una vera digital island con due caricabatterie wireless laterali. Nuova posizione anche per le porte USB posteriori, ora da 60W e più comode da raggiungere. Le bocchette per i passeggeri posteriori sono state spostate più vicine, di altri 10 centimetri.

Meccanica migliorata e varianti elettriche: una Toyota completa

Nella Toyota troviamo poi un paddle al volante per regolare la frenata rigenerativa, fino a scegliere in tempo reale l’intensità desiderata. Il tocco di classe? Un nuovo sistema di illuminazione ambientale con ben 64 colori selezionabili. L’atmosfera interna cambia con l’umore, con l’ora, con il viaggio. I rivestimenti rispecchiano l’attenzione crescente all’eco-design: tessuti in PET riciclato, finiture curate e pelle sintetica di nuova generazione. La Toyota si fa dunque ancor più green, senza materiali di origine animale. Il tetto panoramico amplia la percezione dello spazio e inonda l’abitacolo di luce naturale. Il risultato è una sensazione di ampiezza che sorprende ogni volta.

Il modello Toyota rinnovato viene inoltre lanciato con tre motorizzazioni disponibili. Il modello base offre 167 CV, batteria da 57,7 kWh e trazione anteriore. Si sale a 224 CV con batteria da 73,1 kWh, sempre a trazione anteriore. Al vertice, la versione a trazione integrale spinge fino a 252 kW, regalando prestazioni elevate. Il bagagliaio mantiene la sua capienza di 452 litri, senza frunk anteriore. La lunghezza totale della Toyota bZ4X resta di 4.690 mm, con proporzioni perfettamente bilanciate. Cosa manca per far innamorare il pubblico? Forse un costo allettante, I prezzi però ad ora restano per ora un mistero. L’attesa per il lancio europeo, previsto entro la fine del 2025, è parecchio alta.