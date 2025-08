Very Mobile rivoluziona il mercato con 1000 Giga in 5G

La nuova proposta di Very Mobile mira a trasformare il modo di vivere la connessione mobile in Italia. Con un’offerta pensata per i nuovi numeri, la compagnia mette a disposizione ben 1000GB in 5G a 12,99€ al mese, senza limiti di durata né costi imprevisti. L’attivazione costa 9,99€, ma la SIM e la spedizione sono gratuite, disponibili anche in formato eSIM per chi preferisce una soluzione digitale immediata.

Libertà e semplicità: il punto di forza di Very

L’esperienza di navigazione promette fluidità e prestazioni elevate. Con una copertura che raggiunge il 99,7% della popolazione in 4G e il 97% in 5G, Very assicura connessioni veloci per attività di streaming, gaming e smart working. Per chi sottoscrive offerte con 5G full speed, la navigazione diventa ancora più performante, poiché consente di condividere file pesanti, guardare video in ultra HD e sfruttare l’hotspot senza limiti. In più, per l’uso in Europa sono disponibili 17,7GB, così da garantire la continuità del servizio anche in viaggio.

Very Mobile punta tutto sulla trasparenza. Non è previsto alcun vincolo contrattuale, nessuna penale di disattivazione e zero spese inattese. Se i Giga terminano, la navigazione si blocca per evitare costi extra non autorizza, ma il rinnovo anticipato è immediato tramite app. La ricarica può essere manuale o automatica, con addebito preciso al centesimo.

L’acquisto della SIM è semplice e veloce. Online basta seguire la procedura guidata, scegliere tra SIM fisica o eSIM e completare l’identificazione tramite SPID, CIE o video. In alternativa esistono oltre 3.000 negozi autorizzati in tutta Italia che permettono di attivare subito la nuova linea. I servizi a pagamento indesiderati restano bloccati di default, mentre SMS bancari e funzioni come “Ti ho cercato” e “RingMe” sono inclusi. Per chi desidera effettuare chiamate internazionali basta abilitarle dall’app. Infine, l’assistenza è sempre disponibile, online o telefonicamente, con personale pronto a rispondere a ogni esigenza.