OnePlus Watch 3 costa POCHISSIMO su Amazon: il prezzo è CROLLATO

Volete uno smartwatch dal migliore rapporto qualità/prezzo? allora dovete sicuramente pensare di mettere le mani su OnePlus Watch 3, dispositivo che viene a costare decisamente meno del suo listino iniziale con l’ultima promozione che Amazon ha deciso di attivare e mettere a disposizione di ogni singolo utente.

Il dispositivo in questione viene commercializzato in tre colorazioni differenti, di cui due esattamente con lo stesso prezzo (verde e nero), mentre il bianco non risulta essere al momento disponibile. In confezione è possibile trovare un cinturino realizzato in silicone, nel nostro caso di colore nero, con una bellissima trama che lo percorre per tutta la lunghezza (ricordando comunque che la larghezza è di 22 millimetri).

Il display è LTPO, quindi AMOLED di alta qualità con colori definiti e molto precisi, completamente touchscreen, da 1,5 pollici di diagonale. Uno dei suoi punti di forza è chiaramente rappresentato dalla batteria, componente che riesce a garantire circa 120 ore di utilizzo continuativo, il che significano 7/9 giorni, anche se questi valori sono pesantemente influenzati dall’utilizzo (o meno) del chip GPS integrato (che permette così di tracciare i percorsi direttamente al polso, senza lo smartphone).

Andate subito sul canale Telegram @codiciscntotech per avere ogni giorno le offerte Amazon ed anche i codici sconto esclusivi sul vostro smartphone, potrete scoprire gli errori di prezzo e non solo.

OnePlus Watch 3, che occasione con questo prezzo su Amazon

La spesa per l’acquisto di questo smartwatch è davvero ai minimi storici, considerando sempre che si tratta di un top di gamma, il suo valore di listino sarebbe di 399 euro. Al giorno d’oggi il valore finale dell’ordine che l’utente si ritrova a sostenere è di 269,85 euro, dando così la possibilità di godere di un risparmio di circa 130 euro. Premete qui per l’acquisto.

La spedizione a domicilio è gestita da Amazon, con consegna entro pochi giorni, oltre a poter godere anche della garanzia di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica.