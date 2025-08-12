Dazi semiconduttori: tassa del 100% per quelli prodotti all’estero

Il settore dei semiconduttori negli Stati Uniti potrebbe trovarsi di fronte a una svolta inattesa. La proposta lanciata da Donald Trump punta a trasformare il volto dell’industria tecnologica, portando le aziende ad una scelta netta. La regola è drastica: produrre sul suolo americano per evitare una tassa del 100% su ogni chip importato. L’idea, anticipata da recenti dichiarazioni, si inserisce in una tendenza già in atto. Molti colossi dei microprocessori, da Nvidia a TSMC fino a Micron, avevano avviato progetti per costruire stabilimenti negli Stati Uniti. Ciò spinti da incentivi e dalla necessità di accorciare le catene di approvvigionamento. Con la nuova impostazione, tali iniziative non sarebbero soltanto convenienti: diventerebbero indispensabili per restare competitivi sul mercato.

Trump: nuova strategia riguardo i dazi sui semiconduttori

Dietro a questa strategia c’è una logica che unisce economia e politica industriale. Ovvero rafforzare la sicurezza nazionale attraverso la localizzazione della produzione. L’impatto potenziale va oltre le fabbriche e i bilanci delle multinazionali. Se la produzione di chip dovesse effettivamente tornare a concentrarsi negli Stati Uniti, i consumatori potrebbero evitare l’impennata dei prezzi che dazi così elevati inevitabilmente provocherebbero. Per le aziende, invece, si tratterebbe di una scelta obbligata tra investire in nuovi impianti o affrontare costi di importazione insostenibili.

La presentazione ufficiale dei dettagli è attesa entro la fine del mese. Eppure, tale decisione ha già scosso i mercati e acceso il dibattito. Per alcuni, il nuovo scenario potrebbe innescare una nuova ondata di investimenti nel settore manifatturiero americano. Per altri, invece, rischia di aprire un fronte di tensioni commerciali con i principali Paesi produttori di semiconduttori. Quel che è certo è che il messaggio politico di Trump è stato lanciato: il futuro dell’elettronica passa per un ritorno alla produzione interna. Non resta che attendere e scoprire come evolverà il mercato dei semiconduttori alla luce di tale provvedimento.