Very Mobile stupisce con 200 giga, 5G e primo mese gratis: il prezzo è una bomba

Very Mobile torna a farsi notare con una proposta semplice e potente: una nuova offerta mobile da 6,99 € al mese per sempre, che include 200 giga con 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i gestori. La promozione si distingue non solo per la quantità di dati offerti, ma anche per la flessibilità di attivazione, senza alcuna distinzione sull’operatore di provenienza.

Chiunque può aderire, sia attivando un nuovo numero che passando da qualsiasi altro gestore. Non ci sono limitazioni o vincoli particolari, una scelta che rende l’offerta adatta a un pubblico molto ampio, soprattutto in un periodo in cui molti utenti stanno rivalutando il costo dei propri abbonamenti mobili.

Attivazione agevolata e primo mese in regalo da Very Mobile

Il costo di attivazione è di soli 0,99 €, da pagare una sola volta. Ma ciò che colpisce è che il primo mese è gratuito, un vantaggio concreto per chi vuole provare il servizio senza impegno iniziale.

Molto comoda anche la modalità di attivazione: è possibile sottoscrivere l’offerta con SPID, oppure scegliere la eSIM, per evitare l’attesa della SIM fisica. Ovviamente resta disponibile anche il formato classico.

Very Mobile domina: 5G incluso per tutti gli utenti

Very Mobile abilita la navigazione in 5G, purché l’offerta sia attiva su un dispositivo compatibile e ci si trovi in area coperta dal segnale. Minuti e SMS sono illimitati, ma soggetti alle consuete condizioni di uso corretto e lecitamente personale previste dal gestore.

Nel complesso, questa promozione si posiziona come una delle più bilanciate tra prezzo, quantità di giga e semplicità d’uso, mantenendo un costo fisso mensile e garantendo una soglia dati molto alta. Un’offerta che guarda a chi vuole tanto, senza sorprese e senza compromessi. Non ci sono dunque particolari accorgimenti di cui tenere conto, in quanto è tutto abbastanza diretto e semplice. Very si conferma uno dei migliori provider del momento.