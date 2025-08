Very Mobile: offerta da 200GB disponibile, c’è anche il 5G

Very Mobile rilancia la propria proposta commerciale con una promozione chiara, vantaggiosa e priva di vincoli. Il nuovo piano ha un costo fisso di 6,99€ al mese per sempre e include un pacchetto completo composto da 200 giga al mese, minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali. La navigazione in 5G è abilitata senza costi aggiuntivi, a condizione che si utilizzi uno smartphone compatibile e che ci si trovi in un’area coperta dal segnale 5G di Very Mobile.

Non ci sono restrizioni sull’operatore di provenienza: l’offerta è attivabile da chiunque, indipendentemente dal gestore attuale. Questo la rende una delle opzioni più flessibili tra quelle proposte dagli operatori virtuali, con in più il vantaggio della prima mensilità gratuita.

Attivazione rapida e a basso costo

Il costo di attivazione è tra i più bassi del mercato: solo 0,99€, da pagare una sola volta in fase di sottoscrizione. È possibile scegliere tra SIM fisica e eSIM digitale, una soluzione ideale per chi desidera iniziare a utilizzare il piano in pochi minuti. L’attivazione può essere effettuata anche tramite SPID, rendendo il processo ancora più semplice e sicuro.

Un piano completo con 200 giga e 5G: offre Very Mobile

Con 200 giga al mese, l’offerta permette un uso ampio e continuo di app, social, video in streaming, musica e contenuti cloud. La possibilità di sfruttare il 5G incluso rappresenta un valore aggiunto importante, soprattutto considerando il prezzo mensile contenuto. I minuti e gli SMS illimitati, come sempre, sono soggetti alle condizioni d’uso corretto stabilite da Very Mobile.

Nel complesso, si tratta di una proposta completa, stabile e senza sorprese, adatta sia come linea principale sia come SIM aggiuntiva per navigare con velocità e libertà. Tutte queste caratteristiche sono in dotazione anche ad altri gestori ma probabilmente questo potrebbe essere uno dei più interessanti almeno per il momento.