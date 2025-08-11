Samsung: i nuovi display celano sempre di più la piega

Samsung ha consolidato la propria posizione di leader nel segmento degli smartphone pieghevoli. Ora, con l’arrivo di Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7 sembra aver compiuto un passo decisivo. La nuova generazione, infatti, segna un netto salto qualitativo. Il Galaxy Z Fold 7, da chiuso, presenta uno spessore finalmente paragonabile a quello di uno smartphone tradizionale. Tale risultato ha permesso di risolvere uno dei limiti più discussi dei pieghevoli, anche se resta ancora da affrontare la questione della piega sullo schermo, ancora visibile. Proprio su tale fronte potrebbero arrivare presto innovazioni significative. Il segnale è arrivato direttamente dal K-Display 2025 di Seoul, evento in cui Samsung Display ha ufficialmente presentato MONT FLEX. Un marchio dedicato interamente alla nuova generazione di pannelli OLED pieghevoli. Si tratta del frutto di un lavoro durato sette anni, che ha dato vita a schermi capaci di resistere a oltre mezzo milione di piegature senza compromettere prestazioni o qualità visiva.

Samsung: novità interessanti sugli schermi dei suoi dispositivi pieghevoli

Oltre a una robustezza straordinaria, i display MONT FLEX si distinguono per il design ultrasottile, il peso ridotto e una piega molto meno pronunciata. Durante la presentazione, Jae-Nam Yun, Vicepresidente Esecutivo di Samsung Display, ha ricordato due traguardi che hanno già segnato la storia dei pieghevoli dell’azienda. Ovvero l’introduzione del vetro ultrasottile UTG e l’adozione della tecnologia LEAD. Elemento che agisce per eliminare la polarizzatore.

Le prospettive per il futuro sono ampie e non riguardano soltanto la linea Galaxy. Samsung Display, infatti, fornisce pannelli a diversi produttori del settore. In tale scenario, le tecnologie MONT FLEX saranno messe a disposizione anche di altri brand. Tra cui c’è Apple, che si prepara a lanciare il suo primo iPhone pieghevole nel 2026. Se così sarà, l’innovazione introdotta da MONT FLEX non segnerà soltanto un nuovo capitolo per Samsung, ma ridefinirà l’intero panorama dei dispositivi pieghevoli.