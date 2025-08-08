Samsung Bespoke 2025 è la nuova lavastoviglie da banco

Samsung torna a far parlare di sé nel settore degli elettrodomestici. Questo grazie al lancio della nuova lavastoviglie da banco Bespoke 2025. Che è stata presentata ufficialmente in Corea del Sud. Pensata per nuclei familiari da una a quattro persone, questo modello coniuga compattezza e alte prestazioni. Segnando un nuovo standard per efficienza energetica e praticità d’uso. Il design è curato nei dettagli. Ed è pensato per adattarsi anche agli spazi più ridotti, con la possibilità di posizionarla comodamente sopra il lavello. Il punto di forza? Un consumo energetico che tocca il minimo storico nella sua categoria, con appena 484 Wh per ciclo e 95 minuti di lavaggio, il più rapido tra i dispositivi per sei coperti attualmente in commercio in Corea.

Le funzionalità della nuova lavastoviglie pensate per la vita di tutti i giorni

Il risparmio non si limita all’energia. Anche il consumo d’acqua è stato ridotto del 10% rispetto ai modelli precedenti. Secondo la Korea Energy Agency, nessun’altra lavastoviglie domestica per piccoli nuclei ha fatto meglio in termini di prestazioni complessive. Un risultato che evidenzia il lavoro di ottimizzazione fatto da Samsung anche sul fronte della sostenibilità. Tra le innovazioni più interessanti si segnalano il doppio flusso d’acqua 3D, capace di raggiungere ogni superficie con massima precisione, e un ciclo speciale dedicato alla sterilizzazione dei biberon, che impiega acqua a 75 °C per eliminare batteri come la salmonella senza ricorrere a detersivi.

Nonostante le dimensioni contenute, la Bespoke 2025 integra diverse funzionalità avanzate. La sterilizzazione ad alta temperatura raggiunge un’efficacia dichiarata del 99,999%, mentre la funzione di asciugatura ad aria calda, disponibile in tre modalità, garantisce stoviglie perfettamente asciutte al termine di ogni ciclo. A chiudere il processo, lo sportello si apre automaticamente per liberare il vapore residuo, migliorando l’igiene complessiva dell’interno.

Disponibile inizialmente in Corea nei colori Glam White e Glam Beige, la nuova lavastoviglie Samsung sarà venduta a un prezzo compreso tra circa 430 e 490 euro, in base alla configurazione. L’eventuale arrivo in Europa potrebbe essere annunciato all’IFA 2025. Secondo Samsung, questo elettrodomestico rappresenta un nuovo equilibrio tra design, prestazioni e sostenibilità, pensato per adattarsi a stili di vita sempre più dinamici e attenti ai consumi.