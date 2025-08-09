Galaxy A17 5G già presente in Italia? Ecco i dettagli sul prezzo

Il Galaxy A17 ha fatto la sua comparsa ufficiale sul mercato europeo con largo anticipo. Anche se le indiscrezioni avevano parlato di un’uscita collocata tra ottobre e fine anno, il nuovo smartphone entry-level di Samsung è già disponibile. Tra i Paesi coinvolgi c’è anche l’Italia, insieme a Francia e Spagna. Le informazioni tecniche confermano quanto si era già appreso attraverso le prime fughe di notizie. Il dispositivo utilizza il chipset Exynos 1330 di Samsung, lo stesso adottato sul precedente Galaxy A16. Sono però presenti novità interessanti. Il design, ad esempio, è stato reso più sottile. Lo schermo ora è protetto da Gorilla Glass Victus per una resistenza maggiore. Mentre la fotocamera principale presenta uno stabilizzatore ottico dell’immagine.

Samsung: il nuovo Galaxy A17 arriva in anticipo in Europa

Il lancio anticipato del nuovo modello potrebbe consentire all’azienda sudcoreana di intercettare una fascia di utenti in cerca di un telefono equilibrato nel rapporto qualità-prezzo. Ciò prima ancora della campagna di fine anno. La scelta di proporlo in versioni differenti a seconda del mercato, con tagli di memoria e RAM variabili, sembra mirare a coprire esigenze diverse. Mantenendo comunque un posizionamento competitivo.

Nel dettaglio, in Francia, i primi rivenditori hanno messo in vendita il modello base con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria al prezzo di 230 euro. In Spagna, invece, è comparsa direttamente la versione più capiente, con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, proposta a 309 euro. Anche in Italia il debutto non è passato inosservato: il Galaxy A17 è stato inserito nella sezione “Offerte Smartphone” del sito ufficiale di WindTre. Qui è possibile acquistarlo sia in un’unica soluzione sia con un piano rateale abbinato a un’offerta mobile. Il prezzo per il modello da 256 GB è fissato a 239,90 euro. Resta da capire se tale strategia di distribuzione accelerata sarà applicata anche ad altri mercati fuori dall’Europa o se si tratta di un’operazione limitata.