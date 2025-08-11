PC in una caffettiera anni ’80: vintage e tecnologia si incontrano

A volte nel mondo del modding succede qualcosa di così strano e geniale da farti alzare le sopracciglia e chiederti: “Ma davvero?” È esattamente questo l’effetto che fa il Coffeematic PC, l’ultima trovata di Doug MacDowell, un appassionato che ha deciso di infilare un computer funzionante dentro una vecchia caffettiera elettrica degli anni ’80. Sì, hai letto bene. Non un case futuristico, non un design minimal: una GE Coffeematic beige, di quelle che forse hai visto in cucina da tua nonna.

Coffeematic PC, un vecchio elettrodomestico diventa computer

Quello che spiazza non è solo l’estetica vintage – che di per sé già racconta una storia – ma il modo in cui MacDowell ha deciso di raffreddare il processore. Altro che ventole o raffreddamento a liquido professionale: qui si fa tutto con il caffè. Letteralmente. L’acqua si scalda come se dovesse preparare un espresso, attraversa il caffè macinato e poi viene dirottata in un circuito di tubi sopra la CPU. Prima di arrivarci, però, il liquido passa da due piccoli radiatori che lo raffreddano quel tanto che basta per abbassare la temperatura del processore a circa 33 gradi. Un po’ bizzarro, ma funziona. Anche se – va detto – tutto il processo dura più di un’ora, quindi non è proprio l’ideale per una sessione di gaming improvvisa.

Dentro la caffettiera batte un cuore retrò: una scheda madre ASUS M2NPV-VM, 1 GB di RAM DDR2 e un SSD da 240 GB. Componenti scelti non per le prestazioni, ma per restare fedeli a un’estetica d’altri tempi. E anche se l’aspetto con cavi e pezzi a vista fa venire qualche brivido, soprattutto se pensi a un caffè versato per sbaglio, il risultato è affascinante.

MacDowell non è il primo a provarci. Già nel 2002 Nick Pelis ci aveva provato con la sua “Caffeine Machine”, e negli anni altri hanno seguito la scia. Ma questo Coffeematic PC ha qualcosa di speciale: non è solo un esperimento tecnico, è un piccolo omaggio a un certo modo di fare le cose, dove la tecnologia incontra l’ironia.