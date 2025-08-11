Google Pixel Buds 2a: trapelata la scheda tecnica degli auricolari low cost

Tra soli pochi giorni, Google presenterà i suoi nuovi Pixel 10 durante l’evento Made by Google e in questa occasione potrebbero fare la loro comparsa dei nuovi Pixel Buds 2a, degli auricolari low cost il cui design e le specifiche tecniche sono stati già rivelati. Il loro arrivo non è ancora confermato ma la quantità di informazioni emerse lasciano ben sperare.

Google Pixel Buds 2a: tutto quello che sappiamo sui prossimi auricolari economici

Ad accompagnare le informazioni sulla scheda tecnica dei prossimi Google Pixel Buds 2a ci sono alcuni render condivisi in rete da WinFuture, grazie ai quali è possibile notare il ricorso a un design molto semplice che si discosta da quello che caratterizza gli attuali Buds Pro 2. La scelta di optare per un’estetica molto semplificata è giustificata dalla volontà di ridurre il costo finale degli auricolari, i quali si distingueranno dalla versione Pro anche per l’assenza di numerose funzionalità. Le notizie trapelate rivelano comunque la presenza di cancellazione attiva del rumore e audio spaziale e la possibilità di usufruire di un’autonomia di 7 ore. Non sarà presente il supporto alla ricarica wireless né la tecnologia Silent Seal 2.0.

Google potrebbe proporre i suoi auricolari soltanto in due colorazioni differenti, una tonalità del viola e una versione più scura, tendente al nero. Il dettaglio interessante resta comunque il costo, che potrebbe ammontare a 149,00 euro.

Il colosso di Mountain. View non ha ancora fornito particolari informazioni sui Pixel Buds 2a e non è ancora confermata la loro presenza al Made By Google di quest’anno. L’attesa che ci separa dall’evento è comunque breve e non mancherà molto prima di poter scoprire quando sarà possibile procedere con l’acquisto degli auricolari. Il 20 agosto avremo comunque modo di conoscere i nuovi dispositivi della serie Google Pixel 10 e l’attesissimo Google Pixel Watch 4, oltre a numerose novità incentrate sull’impiego dell’intelligenza artificiale.