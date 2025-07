Google Pixel Watch 4, emergono i renders ufficiali

Sappiamo che a breve il colosso del tech Big G presenterà in veste ufficiale la sua nuova serie di smartphone top di gamma nota con il nome di Google Pixel 10. Tuttavia, l’azienda sta preparando anche l’arrivo di un nuovo dispositivo wearable. Si tratta ad un nuovo smartwatch , ovvero il prossimo Google Pixel Watch 4. Quest’ultimo, in particolare, è stato da poco avvistato in rete in alcune immagini renders pubblicate dal noto sito web Android Headlines. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

Google Pixel Watch 4, Android Headlines pubblica in rete nuove immagini renders

Nel corso delle ultime ore il noto sito web Android Headlines ha pubblicato alcune immagini renders del prossimo device indossabile a marchio Google. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Google Pixel Watch 4. Quest’ultimo sembra che sarà distribuito in due versioni differenti, con delle dimensioni pari rispettivamente a 41 mm e 45 mm. Troveremo un display di forma circolare, mentre il cinturino sarà proposto in almeno quattro colorazioni differenti.

Secondo quanto riportato su Android Headlines, infatti, il nuovo smartwatch dell’azienda sarà disponibile nelle colorazioni nero, oro, argento e pietra lunare. Questo vale per la cassa dello smartwatch, prevalentemente sui lati. Al centro spiccherà infatti la presenza di un ampio display. Sul lato sinistro della cassa saranno posizionati i contatti per la ricarica. Secondo le ultime indiscrezioni, quest’ultima sarà decisamente più rapida rispetto a quella dei modelli precedenti.

Lo smartwatch sarà poi reso disponibile anche in una versione denominata Active. Quest’ultima sarà disponibile in un cinturino in diverse colorazioni, tra cui Obsidian, Porcelain e Moonstone. Sarà poi resa disponibile una versione denominata Active Sport. Quest’ultima sarà resa disponibile con cinturini nelle colorazioni Indigo, Iris e Limoncello. Si tratta dunque di colorazioni che andranno a ricordare quelle che saranno disponibili per i prossimi Google Pixel 10.

Ricordiamo che l’evento di presentazione è fissato per il prossimo 20 agosto 2025.